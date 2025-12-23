Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Prisões

Natal sem indultos. Juristas Católicos estranham decisão do Governo

23 dez, 2025 - 22:51 • Pedro Mesquita

Indultos seriam sinal de esperança em tempo de Natal. Inês Quadros recorda apelo do falecido Papa Francisco.

A+ / A-
Juristas Católicos estranham decisão do Governo: "Não é habitual não se conceder indultos" de Natal

O Governo não vai conceder indultos de Natal a reclusos este ano. A presidente da Associação de Juristas Católicos, Inês Quadros, considera que é uma oportunidade perdida para dar um sinal de esperança à sociedade.

Em declarações à Renascença, Inês Quadros ressalva o facto de não conhecer os casos em concreto, mas considera que a concessão de indultos seria um gesto positivo, em linha com a mensagem do Papa Francisco.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A professora catedrática considera que “não é habitual não se conceder indulto”, apesar do número reduzido nos últimos anos.

“Admitindo que a população prisional se mantém com as mesmas características ou que não tenha havido uma modificação significativa das características da população prisional”, Inês Quadros considera que “poderia haver espaço” a indultos recomendados pelos diretores dos estabelecimentos prisionais.

Inês Quadros considera que o indulto é um sinal de esperança em tempo de Natal.

“Claro que sim e, aliás, não é por acaso que na abertura do Jubileu, o Papa Francisco tinha falado especificamente na possibilidade de os Estados concederem indultos à população reclusa no contexto do tema da esperança”, recorda.

Reclusos sem indultos este Natal. Governo não vê “razões humanitárias”

Notícia Renascença

Reclusos sem indultos este Natal. Governo não vê “razões humanitárias”

O Ministério da Justiça não propôs qualquer indult(...)

A presidente da Associação de Juristas Católicos refere que “o indulto não tem que significar necessariamente o fim da pena, pode ser a redução da pena”.

“É evidente que carrega consigo a ideia de que aquela pessoa pode ser dada uma oportunidade de se reintegrar e de reiniciar a sua vida”, sublinha.

Inês Quadros assinala que, na era das percepções, a ideia que “existe sobre as prisões é uma perceção que não se baseia em informação completa da diversidade de situações que existem e mesmo nos casos em que há crimes graves o foco deve ser sobretudo na possibilidade da pessoa reiniciar uma nova vida e reintegrar-se plenamente na sociedade”.

Tal como a Renascença avançou esta terça-feira, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, não vai levar até ao Palácio de Belém qualquer sugestão de indulto para este Natal. O Presidente da Republica não tomará, por isso, qualquer decisão relativa à redução de pena de reclusos neste Natal.

“Após análise individual de cada um dos pedidos de indulto, concluiu-se que os crimes que estiveram na base das condenações revestem elevada gravidade”. Ao todo, foram avaliados 125 pedidos.

Em resposta à Renascença, o Ministério da Justiça adianta também, “verificou-se, igualmente, que não se registaram alterações nas circunstâncias que determinaram a aplicação das penas de prisão atualmente em cumprimento”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?