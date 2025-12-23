Natal sem indultos. Juristas Católicos estranham decisão do Governo

O Governo não vai conceder indultos de Natal a reclusos este ano. A presidente da Associação de Juristas Católicos, Inês Quadros, considera que é uma oportunidade perdida para dar um sinal de esperança à sociedade.

Em declarações à Renascença, Inês Quadros ressalva o facto de não conhecer os casos em concreto, mas considera que a concessão de indultos seria um gesto positivo, em linha com a mensagem do Papa Francisco.

A professora catedrática considera que “não é habitual não se conceder indulto”, apesar do número reduzido nos últimos anos.

“Admitindo que a população prisional se mantém com as mesmas características ou que não tenha havido uma modificação significativa das características da população prisional”, Inês Quadros considera que “poderia haver espaço” a indultos recomendados pelos diretores dos estabelecimentos prisionais.

Inês Quadros considera que o indulto é um sinal de esperança em tempo de Natal.

“Claro que sim e, aliás, não é por acaso que na abertura do Jubileu, o Papa Francisco tinha falado especificamente na possibilidade de os Estados concederem indultos à população reclusa no contexto do tema da esperança”, recorda.