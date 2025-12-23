Presidenciais. Primeiro debate foi o mais visto e o último ficou em 14.º

O primeiro debate das presidenciais, entre Ventura e Seguro, foi o mais visto do total de 28, e o último, entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, ficou em 14.º lugar, segundo a análise da Universal McCann.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro.

Na segunda-feira, 22 de dezembro, realizou-se o último debate de uma série de 28, que opôs Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes e foi transmitido pela TVI e moderado pelo jornalista José Alberto Carvalho.

"O confronto entrou diretamente para a 14.ª posição do ranking dos debates mais vistos, com uma audiência total de 1 milhão e 5 mil telespetadores, uma audiência média de 655 mil telespetadores e um share de 14,6%", refere a Universal McCann, na sua análise.

Com todos os debates já realizados, "destaca-se o frente a frente que abriu a série, em 17 de novembro, entre o presidente do Chega, André Ventura, e o ex-secretário-geral do PS António José Seguro, como o mais visto".

Este debate registou uma audiência total de 1 milhão e 520 mil telespetadores, uma média de 1 milhão e 42 mil telespetadores e um share de 21,2%.

"Este confronto e o debate entre Luís Marques Mendes e André Ventura, o segundo mais visto da série, foram os únicos a ultrapassar a barreira de 1 milhão de telespetadores em termos de audiência média", aponta a UM.

O duelo "entre dois dos principais candidatos à passagem à segunda volta, segundo as sondagens, alcançou uma audiência total de 1 milhão e 449 mil telespetadores, uma audiência média de 1 milhão e 19 mil telespetadores e um share de 21,6%", prossegue a UM, referindo que "o pódio dos debates mais vistos fica completo com o confronto entre André Ventura, presente nos três debates com maior audiência, e a ex-líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins".

Este debate "registou uma audiência total de 1 milhão e 244 mil telespetadores, uma audiência média de 817 mil telespetadores e um share de 18,8%".

De acordo com a Universal McCann, os debates que foram transmitidos pela RTP1 foram, "de forma geral, os que registaram audiências mais baixas".

Dos dez menos vistos, "nove foram exibidos naquele canal", adianta a UM, sendo que "a única exceção foi o debate entre Gouveia e Melo e André Ventura, transmitido em 15 de dezembro, que ocupou a sexta posição do ranking e foi o segundo programa mais visto do dia na estação pública, apenas atrás do "O Preço Certo"".

O debate alcançou uma audiência total de 1 milhão e 142 mil telespetadores, uma média de 755 mil e um share de 16,1%.

"A tendência das intenções de voto parece refletir-se no interesse do público pelos debates presidenciais", considera a UM.

De acordo com a sondagem mais recente, "os três candidatos com menor intenção de voto, Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe, são também aqueles cujos debates registaram as audiências mais baixas".

Os nove debates menos vistos envolveram pelo menos um destes candidatos ou corresponderam a confrontos diretos entre eles, constata a UM.

"O debate com pior desempenho ocorreu em 10 de dezembro e opôs António Filipe a Catarina Martins, registando uma audiência total de 717 mil telespetadores, uma audiência média de 374 mil telespetadores e um share de 8,1%".

Em comparação com os debates que antecederam as eleições presidenciais de 2021, "os debates de 2025 registaram níveis de audiência inferiores".

Em 2021, "realizaram-se 21 debates, dos quais apenas nove foram transmitidos em canal aberto, sendo os restantes exibidos nos canais de informação".

Entre os debates em canal aberto, o confronto entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura foi o mais visto, com uma audiência total de 2,4 milhões de telespetadores, uma audiência média de 1,7 milhões e um share de 32,4%. O segundo mais visto foi o debate entre André Ventura e Marisa Matias, que também ultrapassou os dois milhões de telespetadores em audiência total, registando uma média de 1,5 milhões e um share de 28,6%, conclui a UM.