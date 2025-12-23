Três candidaturas fora das presidenciais. Joana Amaral Dias não entregou prova de nacionalidade

O Tribunal Constitucional indicou esta terça-feira que não admitiu as candidaturas às eleições presidenciais de Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, após não terem corrigido no prazo estipulado irregularidades que tinham sido identificadas.

Na sexta-feira passada, o Tribunal Constitucional (TC) indicou num acórdão que tinha admitido 11 candidaturas às eleições presidenciais, enquanto outras três — a de Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso -- tinham sido notificadas para corrigirem, no prazo de dois dias, irregularidades que tinham sido identificadas.

No acórdão, o TC salienta que, findo esse prazo, nenhuma das três candidaturas supriu as irregularidades em questão.

No caso de Joana Amaral Dias, o TC indica que "não juntou os documentos em falta", designadamente o certificado de nacionalidade portuguesa originária e o "documento comprovativo de que está no gozo de todos os direitos civis e políticos", nem "apresentou declarações de propositura e respetivas certidões de eleitor, em termos de perfazer um mínimo legal de 7.500 declarações válidas".

De acordo com o TC, das 7.500 assinaturas legalmente exigidas para se poder candidatar à Presidência da República, Joana Amaral Dias só apresentou 1.575 válidas.