Em Destaque
IL revela desejos de Natal: "Redução de impostos a sério" e "casas que as pessoas possam comprar"

24 dez, 2025 - 22:14 • Lusa

Mariana Leitão assegurou que a Iniciativa Liberal continuará a "apresentar propostas sérias, que realmente funcionam e que fazem a diferença na vida das pessoas".

A líder da Iniciativa Liberal (IL) deseja neste Natal uma "redução de impostos a sério", "casas que as pessoas possam comprar", "hospitais que atendam os portugueses" e escolas com professores, prometendo continuar a apresentar propostas nesse sentido.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, em que apresenta uma lista de desejos de Natal, Mariana Leitão disse que a IL quer dar aos portugueses "uma redução de impostos a sério, para que as pessoas sintam o seu bolso mais cheio, para que consigam comprar as coisas que querem e gastar o seu dinheiro onde bem entenderem".

Mariana Leitão disse também querer "casas que as pessoas realmente possam comprar", considerando que o atual preço das habitações em Portugal é um "flagelo social".

"Depois, queremos hospitais que realmente atendam os portugueses, a ver se acabamos com este flagelo social que é o preço das casas para garantir que jovens, os mais velhos, todos conseguem uma casa", afirmou.

Outro dos desejos manifestado pela líder da IL é ter "escolas com professores" para garantir um "ensino de qualidade", além de ter um "Estado que sirva para facilitar e não esteja sempre a atrapalhar a vida dos portugueses".

Mariana Leitão assegurou que a IL continuará a "apresentar propostas sérias, que realmente funcionam e que fazem a diferença na vida das pessoas" e visam tornar Portugal "um país melhor, mais próspero e com mais crescimento económico".

"Estes são os presentes de Natal que queremos dar a todos os portugueses. A IL trabalha por eles dia após dia, continuará a trabalhar sempre para garantir a melhoria de vida das pessoas para que isso se torne uma realidade no presente e no futuro", referiu.

Tópicos
