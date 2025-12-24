Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 24 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Marcelo critica atraso do Parlamento para eleger conselheiros de Estado

24 dez, 2025 - 16:00 • Catarina Magalhães

Presidente da República deixou uma crítica ao atraso do Parlamento, em funções há seis meses, já que ainda não elegeu os conselheiros de Estado. "A Ucrânia é um tema fundamental para paz na Europa e no mundo."

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quarta-feira que não pode terminar o mandato sem levar a situação da Ucrânia a Conselho de Estado.

"Quando se estão a tomar decisões fundamentais sobre a Ucrânia e discutidas por mim no Conselho Superior de Defesa Nacional, não me parece sensato não serem discutidas em Conselho de Estado"

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De visita à Tasca Galega para beber a tradicional ginjinha, no Barreiro, o Presidente da República deixou uma crítica ao atraso do Parlamento que, em funções há seis meses, ainda não elegeu os novos conselheiros.

"A Ucrânia é um tema fundamental para paz na Europa e no mundo", acredita.

Também preocupado com as "consequências económicas e sociais" com o alargamento do conflito, Marcelo afirmou, por isso, que agendou a convocatória, já que não podia esperar mais pelos políticos do hemiciclo português.

A reunião está marcada para dia 9 de janeiro, já em período de campanha eleitoral.

Marcelo convoca Conselho de Estado para analisar guerra na Ucrânia

Marcelo convoca Conselho de Estado para analisar guerra na Ucrânia

Reunião anunciada no dia em que a Ucrânia dá conta(...)

"Muito provavelmente, vão fazer uma presidência melhor que a minha"

O Presidente da República aproveitou ainda a oportunidade para desejar um Feliz Natal aos portugueses e ao país.

“Desejo saúde para todos os portugueses e, se possível, concórdia para se aceitarem nas suas diferenças."

Porém, por entre votos de Natal de saúde, paz e respeito pela diferença, Marcelo Rebelo de Sousa, que se tem mantido em silêncio, disse ainda que qualquer um dos candidatos a Belém tem condições para fazer um melhor trabalho do que o próprio.

"Qualquer dos candidatos tem possibilidade de fazer uma presidência melhor do que a minha."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 24 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?