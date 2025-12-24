Marcelo critica atraso do Parlamento para eleger conselheiros de Estado

24 dez, 2025 - 16:00 • Catarina Magalhães
Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quarta-feira que não pode terminar o mandato sem levar a situação da Ucrânia a Conselho de Estado.
"Quando se estão a tomar decisões fundamentais sobre a Ucrânia e discutidas por mim no Conselho Superior de Defesa Nacional, não me parece sensato não serem discutidas em Conselho de Estado"
De visita à Tasca Galega para beber a tradicional ginjinha, no Barreiro, o Presidente da República deixou uma crítica ao atraso do Parlamento que, em funções há seis meses, ainda não elegeu os novos conselheiros.
"A Ucrânia é um tema fundamental para paz na Europa e no mundo", acredita.
Também preocupado com as "consequências económicas e sociais" com o alargamento do conflito, Marcelo afirmou, por isso, que agendou a convocatória, já que não podia esperar mais pelos políticos do hemiciclo português.
A reunião está marcada para dia 9 de janeiro, já em período de campanha eleitoral.
O Presidente da República aproveitou ainda a oportunidade para desejar um Feliz Natal aos portugueses e ao país.
“Desejo saúde para todos os portugueses e, se possível, concórdia para se aceitarem nas suas diferenças."
Porém, por entre votos de Natal de saúde, paz e respeito pela diferença, Marcelo Rebelo de Sousa, que se tem mantido em silêncio, disse ainda que qualquer um dos candidatos a Belém tem condições para fazer um melhor trabalho do que o próprio.
"Qualquer dos candidatos tem possibilidade de fazer uma presidência melhor do que a minha."