Ventura pede que se aproveite Natal para assumir "valores cristãos de Portugal"

24 dez, 2025 - 22:59 • Lusa

Candidato presidencial considera que, "apesar de todos os problemas", os portugueses têm "motivos para ter esperança no futuro".

O líder do Chega, André Ventura, também candidato presidencial, pediu esta quarta-feira que se aproveite o Natal para assumir os "valores cristãos de Portugal" e considerou que, "apesar de todos os problemas", os portugueses têm motivo para ter esperança.

"Neste Natal, gostava que fôssemos claros e firmes em assumirmos os nossos valores e cultura. Natal é luz, mas é também os nossos valores cristãos, a base da nossa civilização, da forma como vivemos, como gostamos de nos integrar, de ver as nossas famílias e a nossa celebração", afirma, numa mensagem de Natal divulgada nas redes sociais.

André Ventura defende que "Natal é assumir os valores cristãos de Portugal e da Europa" e considera que os portugueses, "apesar de todos os problemas, da inversão de valores e de às vezes parecer que as coisas andam todas trocadas", têm "motivos para ter esperança no futuro".

Reconhecendo que Portugal tem "muitos desafios pela frente", designadamente na saúde, habitação e segurança, André Ventura afirma que é preciso garantir que "todos têm a habitação de que precisam para poder estar em família e viver num país seguro", e pede que o Natal seja "também luz sobre esses temas e preocupações dos portugueses".

"É para isso que eu vou continuar a lutar e é para garantir que cada ano, cada Natal que passa, nós temos um país melhor", refere.

O líder partidário apela ainda a que, neste Natal, a população não se esqueça de todos os que estão hoje a trabalhar "para garantir que tudo corre bem".

"Da segurança à defesa, passando pelos transportes, limpeza urbana, pelos serviços de saúde nos vários hospitais e centros de saúde, uma série de pessoas que nós muitas vezes não vemos, não acompanhamos, mas que estão ali a trabalhar afincadamente pela nossa segurança e tranquilidade", referiu.

