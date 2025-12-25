Ouvir
Marcelo lembra Sampaio e aponta a pobreza como o muro "mais urgente de superar"

25 dez, 2025 - 08:31 • Diogo Camilo

Numa mensagem de Natal, o Presidente da República lembra o que Jorge Sampaio lhe disse em 1989 depois de uma disputa pela Câmara de Lisboa: "Mais importantes do que o muro de Berlim são os muros que existem na nossa terra".

Na reta final do seu mandato como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a pobreza e o envelhecimento coletivo imparável são hoje os "muros mais urgentes de superar" em Portugal.

Numa mensagem de Natal na edição do Jornal de Notícias desta quinta-feira, o chefe de Estado lembra Jorge Sampaio e volta a apelar à tolerância e ao respeito pela dignidade humana, referindo a luta entre ambos à Câmara Municipal de Lisboa em 1989.

"Mais importantes do que o muro de Berlim são os muros que existem na nossa terra" é a frase que Sampaio terá dito a Marcelo, com a qual o Presidente da República concorda, acrescentando que "alguns deles não pararam de se agravar".

Alguns desses muros são, para o chefe de Estado, fragilidades sociais como a pobreza: "A pobreza já foi mais grave e já foi menos grave. Mas nunca deixou ser grave demais para o todo nacional que somos. Antigos muros caíram. Novos muros se ergueram", diz, apontando que existem "mais gerações antigas a entrarem em becos sem saída".

"O mais avisado talvez seja, neste Natal, revermos o rol dos muros mais urgentes de superar. Sem respondermos a um muro com outro muro. Que os muros tendem a alimentar-se de outros muros. E isso não cria esperança, alimenta condomínios fechados de egoísmos em que só alguns têm direito a o Natal", conclui.

