Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 25 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Oposição

Mensagem do PM é de um país que não corresponde à realidade, diz oposição

25 dez, 2025 - 22:35 • Ana Kotowicz

Só o CDS viu esperança no discurso de Natal de Montenegro. Oposição critica mensagem ao estilo mentor de autoajuda e que pinta um Portugal irreal.

A+ / A-

Um discurso desfasado da realidade, para a oposição; uma mensagem a olhar para o futuro, para o CDS. Foi assim que os diversos partidos reagiram à mensagem de Natal do primeiro-ministro que, esta quinta-feira, pediu ao país "uma mentalidade de Cristiano Ronaldo", virada para a “criação de riqueza”.

Sem surpresas, a oposição em peso lançou críticas ao discurso de Luís Montenegro, e apenas o CDS, um dos partidos que sustenta o Governo, encontrou "esperança, confiança e determinação" na mensagem de quase nove minutos.

Na sua segunda mensagem de Natal como primeiro-ministro, Montenegro falou nas entrelinhas sobre as mudanças que quer fazer à legislação laboral, deixando um apelo, esse de forma clara, à oposição -- “Não temos de estar todos de acordo" e "O mais importante é o interesse do país”. As respostas estão longe de ser as desejadas.

Uma "espécie de mentor de autoajuda"

“O primeiro-ministro decidiu transformar-se numa espécie de mentor de autoajuda, com discursos motivacionais", criticou a socialista Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada. "Mas não foi para isso que foi eleito. Foi eleito para decidir, governar e criar estratégias de curto, médio e longo prazo, capazes de resolver os problemas que realmente afetam os portugueses e acalmar as nossas angústias coletivas em relação ao futuro.”

Inês de Medeiros defendeu que “não basta proclamar grandes chavões de motivação", mas antes "importa saber criar riqueza, saber decidir”. Além disso, lamentou o facto de a saúde ter estado "estranhamente ausente do discurso", assim como a habitação.

Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, queixou-se de que, ano após ano, “a realidade não ser a mesma daquela que nos querem vender", criticando o primeiro-ministro por falar de um país que não é o real.

"Falam-nos de um país maravilhoso, mas quando ouvimos as pessoas, percebemos que não corresponde à realidade de que falou o primeiro-ministro”, defendeu.

Montenegro puxa por "mentalidade Ronaldo" e fala nas entrelinhas sobre reforma laboral

MENSAGEM DE NATAL

Montenegro puxa por "mentalidade Ronaldo" e fala nas entrelinhas sobre reforma laboral

Na segunda mensagem de Natal como primeiro-ministr(...)

Também o Livre afinou pelo mesmo diapasão. O deputado Paulo Muacho afirmou que “está tudo a andar ao contrário” e que “parece que o primeiro-ministro vive num país diferente daquele em que vivem os portugueses”. Reconhecendo que rejeitar a mentalidade do “deixar andar” é positivo, o deputado alertou, no entanto, que ela não pode ser substituída “pela mentalidade de andar para trás — que é precisamente o que o pacote laboral representa”.

Do lado do Bloco de Esquerda, também José Manuel Pureza criticou duramente a mensagem de Montenegro e o pacote laboral. “Quis fazer uma mensagem sobre trabalho, mas esqueceu-se de falar do essencial: aquilo que quer fazer às pessoas que trabalham, com o chamado pacote laboral”, disse o líder bloquista, considerando que “uma mensagem sobre trabalho que ignora o pacote laboral revela, afinal, a fragilidade desse mesmo pacote”.

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo” na mensagem de Natal
Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo” na mensagem de Natal

No mesmo sentido seguiu a intervenção da PCP. A comunista Margarida Botelho considerou que o “pacote laboral está claramente rejeitado pela sociedade portuguesa” e apelou a que se use este momento para “ganhar forças e — já que o primeiro-ministro gosta da palavra — ganhar mentalidade para enfrentar os verdadeiros problemas do país”.

Em contraponto, a reação positiva veio do CDS, pela voz da vice-presidente Catarina Araújo: “É uma mensagem que olha para o futuro e que transmite esperança, confiança e determinação. Mostra um Governo que quer continuar a trabalhar, transformar o país e melhorar a vida das pessoas.”

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 25 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?