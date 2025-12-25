Mensagem do PM é de um país que não corresponde à realidade, diz oposição

25 dez, 2025 - 22:35 • Ana Kotowicz
Um discurso desfasado da realidade, para a oposição; uma mensagem a olhar para o futuro, para o CDS. Foi assim que os diversos partidos reagiram à mensagem de Natal do primeiro-ministro que, esta quinta-feira, pediu ao país "uma mentalidade de Cristiano Ronaldo", virada para a “criação de riqueza”.
Sem surpresas, a oposição em peso lançou críticas ao discurso de Luís Montenegro, e apenas o CDS, um dos partidos que sustenta o Governo, encontrou "esperança, confiança e determinação" na mensagem de quase nove minutos.
Na sua segunda mensagem de Natal como primeiro-ministro, Montenegro falou nas entrelinhas sobre as mudanças que quer fazer à legislação laboral, deixando um apelo, esse de forma clara, à oposição -- “Não temos de estar todos de acordo" e "O mais importante é o interesse do país”. As respostas estão longe de ser as desejadas.
“O primeiro-ministro decidiu transformar-se numa espécie de mentor de autoajuda, com discursos motivacionais", criticou a socialista Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada. "Mas não foi para isso que foi eleito. Foi eleito para decidir, governar e criar estratégias de curto, médio e longo prazo, capazes de resolver os problemas que realmente afetam os portugueses e acalmar as nossas angústias coletivas em relação ao futuro.”
Inês de Medeiros defendeu que “não basta proclamar grandes chavões de motivação", mas antes "importa saber criar riqueza, saber decidir”. Além disso, lamentou o facto de a saúde ter estado "estranhamente ausente do discurso", assim como a habitação.
Já Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, queixou-se de que, ano após ano, “a realidade não ser a mesma daquela que nos querem vender", criticando o primeiro-ministro por falar de um país que não é o real.
"Falam-nos de um país maravilhoso, mas quando ouvimos as pessoas, percebemos que não corresponde à realidade de que falou o primeiro-ministro”, defendeu.
Também o Livre afinou pelo mesmo diapasão. O deputado Paulo Muacho afirmou que “está tudo a andar ao contrário” e que “parece que o primeiro-ministro vive num país diferente daquele em que vivem os portugueses”. Reconhecendo que rejeitar a mentalidade do “deixar andar” é positivo, o deputado alertou, no entanto, que ela não pode ser substituída “pela mentalidade de andar para trás — que é precisamente o que o pacote laboral representa”.
Do lado do Bloco de Esquerda, também José Manuel Pureza criticou duramente a mensagem de Montenegro e o pacote laboral. “Quis fazer uma mensagem sobre trabalho, mas esqueceu-se de falar do essencial: aquilo que quer fazer às pessoas que trabalham, com o chamado pacote laboral”, disse o líder bloquista, considerando que “uma mensagem sobre trabalho que ignora o pacote laboral revela, afinal, a fragilidade desse mesmo pacote”.
No mesmo sentido seguiu a intervenção da PCP. A comunista Margarida Botelho considerou que o “pacote laboral está claramente rejeitado pela sociedade portuguesa” e apelou a que se use este momento para “ganhar forças e — já que o primeiro-ministro gosta da palavra — ganhar mentalidade para enfrentar os verdadeiros problemas do país”.
Em contraponto, a reação positiva veio do CDS, pela voz da vice-presidente Catarina Araújo: “É uma mensagem que olha para o futuro e que transmite esperança, confiança e determinação. Mostra um Governo que quer continuar a trabalhar, transformar o país e melhorar a vida das pessoas.”