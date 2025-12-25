Mensagem do PM é de um país que não corresponde à realidade, diz oposição

Um discurso desfasado da realidade, para a oposição; uma mensagem a olhar para o futuro, para o CDS. Foi assim que os diversos partidos reagiram à mensagem de Natal do primeiro-ministro que, esta quinta-feira, pediu ao país "uma mentalidade de Cristiano Ronaldo", virada para a “criação de riqueza”.

Sem surpresas, a oposição em peso lançou críticas ao discurso de Luís Montenegro, e apenas o CDS, um dos partidos que sustenta o Governo, encontrou "esperança, confiança e determinação" na mensagem de quase nove minutos.

Na sua segunda mensagem de Natal como primeiro-ministro, Montenegro falou nas entrelinhas sobre as mudanças que quer fazer à legislação laboral, deixando um apelo, esse de forma clara, à oposição -- “Não temos de estar todos de acordo" e "O mais importante é o interesse do país”. As respostas estão longe de ser as desejadas.

Uma "espécie de mentor de autoajuda"



“O primeiro-ministro decidiu transformar-se numa espécie de mentor de autoajuda, com discursos motivacionais", criticou a socialista Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada. "Mas não foi para isso que foi eleito. Foi eleito para decidir, governar e criar estratégias de curto, médio e longo prazo, capazes de resolver os problemas que realmente afetam os portugueses e acalmar as nossas angústias coletivas em relação ao futuro.”

Inês de Medeiros defendeu que “não basta proclamar grandes chavões de motivação", mas antes "importa saber criar riqueza, saber decidir”. Além disso, lamentou o facto de a saúde ter estado "estranhamente ausente do discurso", assim como a habitação.

Já Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, queixou-se de que, ano após ano, “a realidade não ser a mesma daquela que nos querem vender", criticando o primeiro-ministro por falar de um país que não é o real.

"Falam-nos de um país maravilhoso, mas quando ouvimos as pessoas, percebemos que não corresponde à realidade de que falou o primeiro-ministro”, defendeu.