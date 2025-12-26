António Filipe critica "discurso motivacional" de Montenegro na mensagem de Natal

"Quem cria a riqueza são os trabalhadores, é pela força de trabalho que essa riqueza é criada, e os trabalhadores não beneficiam dela, quem beneficia da riqueza criada são os acionistas das grandes empresas", frisou sustentando que tem de existir políticas públicas que alterem esta situação.

O candidato presidencial apoiado pelo PCP especificou que é necessária "uma valorização geral dos salários que ajude a mitigar uma inaceitável desigualdade na distribuição de rendimentos".

"Acho que não é uma questão de mentalidade, porque acho que a mentalidade o povo português não precisa destes discursos de tipo motivacional. Precisa de ser valorizado, por exemplo, com a valorização significativa do salário mínimo", frisou.

Para Antonio Filipe, a questão não se centra na mentalidade dos portugueses, mas na necessidade de serem valorizados através de políticas públicas.

Antonio Filipe reagia à mensagem de Natal do primeiro-ministro em que Luis Montenegro defendeu que Portugal vive um momento de viragem em que tem de trocar a "mentalidade do deixar andar" pela da superação, apontando o futebolista Cristiano Ronaldo como exemplo do espírito de afirmação pela excelência.

Ainda no que respeita à mensagem do primeiro-ministro, António Filipe considerou ser significativo que Luis Montenegro reconheça o facto de os trabalhadores portugueses no estrangeiro serem valorizados, mas que se esqueceu de explicar porquê.

"Esqueceu-se de explicar porque é que em Portugal não são, e não são porque continuamos a ter políticas de baixos salários. Temos dois milhões e meio de trabalhadores que ganham menos de mil euros por mês, temos um salário inaceitavelmente baixo e isto condena o país ao descontentamento das pessoas, à desmotivação", salientou.

Para António Filipe na mensagem do primeiro-ministro faltou falar de muitas coisas, entre as quais os problemas na área da saúde e a legislação laboral, e abordou outras questões que classifica como dispensáveis.

"O primeiro-ministro poderia ter aproveitado para anunciar ao país a retirada da proposta de pacote laboral. Não o fez, omitiu essa questão, e espero que essa proposta não vá por diante, se ela não for retirada pelo Governo, que seja rejeitada na Assembleia da República", disse

Se for eleito como Presidente da República, o candidato prometeu usar as atribuições que a Constituição lhe confere para poder suscitar a fiscalização da constitucionalidade de normas que, do seu ponto de vista, sejam violadoras da Constituição e de pronunciar sobre as que considere lesivas para os trabalhadores.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.