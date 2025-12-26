Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

António Filipe critica "discurso motivacional" de Montenegro na mensagem de Natal

26 dez, 2025 - 16:32 • Lusa

"O povo português não precisa destes discursos de tipo motivacional. Precisa de ser valorizado, por exemplo, com a valorização significativa do salário mínimo", anunciou esta sexta-feira o candidato do PCP às presidenciais de 2026.

A+ / A-

O candidato presidencial António Filipe disse esta sexta-feira que os portugueses "não precisam de discursos de tipo motivacional", mas sim de uma valorização geral dos salários que ajude a "mitigar uma inaceitável desigualdade na distribuição do rendimento".

Antonio Filipe reagia à mensagem de Natal do primeiro-ministro em que Luis Montenegro defendeu que Portugal vive um momento de viragem em que tem de trocar a "mentalidade do deixar andar" pela da superação, apontando o futebolista Cristiano Ronaldo como exemplo do espírito de afirmação pela excelência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para Antonio Filipe, a questão não se centra na mentalidade dos portugueses, mas na necessidade de serem valorizados através de políticas públicas.

"Acho que não é uma questão de mentalidade, porque acho que a mentalidade o povo português não precisa destes discursos de tipo motivacional. Precisa de ser valorizado, por exemplo, com a valorização significativa do salário mínimo", frisou.

O candidato presidencial apoiado pelo PCP especificou que é necessária "uma valorização geral dos salários que ajude a mitigar uma inaceitável desigualdade na distribuição de rendimentos".

"Quem cria a riqueza são os trabalhadores, é pela força de trabalho que essa riqueza é criada, e os trabalhadores não beneficiam dela, quem beneficia da riqueza criada são os acionistas das grandes empresas", frisou sustentando que tem de existir políticas públicas que alterem esta situação.

António Filipe diz que a sua candidatura "é para levar até ao fim"

Presidenciais 2026

António Filipe diz que a sua candidatura "é para levar até ao fim"

O candidato apoiado pelo PCP disse ainda que não f(...)

Ainda no que respeita à mensagem do primeiro-ministro, António Filipe considerou ser significativo que Luis Montenegro reconheça o facto de os trabalhadores portugueses no estrangeiro serem valorizados, mas que se esqueceu de explicar porquê.

"Esqueceu-se de explicar porque é que em Portugal não são, e não são porque continuamos a ter políticas de baixos salários. Temos dois milhões e meio de trabalhadores que ganham menos de mil euros por mês, temos um salário inaceitavelmente baixo e isto condena o país ao descontentamento das pessoas, à desmotivação", salientou.

Para António Filipe na mensagem do primeiro-ministro faltou falar de muitas coisas, entre as quais os problemas na área da saúde e a legislação laboral, e abordou outras questões que classifica como dispensáveis.

"O primeiro-ministro poderia ter aproveitado para anunciar ao país a retirada da proposta de pacote laboral. Não o fez, omitiu essa questão, e espero que essa proposta não vá por diante, se ela não for retirada pelo Governo, que seja rejeitada na Assembleia da República", disse

Se for eleito como Presidente da República, o candidato prometeu usar as atribuições que a Constituição lhe confere para poder suscitar a fiscalização da constitucionalidade de normas que, do seu ponto de vista, sejam violadoras da Constituição e de pronunciar sobre as que considere lesivas para os trabalhadores.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?