Habitação

Subida do IMI. PS acusa Governo de desonestidade no aumento de impostos "pela calada"

27 dez, 2025 - 08:24 • Pedro Mesquita , João Malheiro

Para o socialista Miguel Costa Matos, a subida do IMI é "uma má prenda de Natal que o Governo dá aos portugueses".

A+ / A-

O PS acusa Governo de aumentar impostos "pela calada", em reação à subida do IMI para casas novas ou reconstruídas

O IMI vai aumentar no próximo ano, lê-se na portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

O governo determinou que, em 2026, vai verificar-se um aumento do valor médio de construção por metro quadrado de 7%.

Em reação, o Miguel Costa Matos refere, à Renascença, que é a segunda vez que o Governo aumenta impostos desde que aprovou o Orçamento do Estado.

"Disse que o OE não aumentava nenhum imposto, mas já conseguiu fazê-lo duas vezes: Primeiro, o ISP e, agora, o IMI", sublinha.

Para o socialista, o Governo "não está a ser honesto com os portugueses".

"Revela um Governo que dá com uma mão, mas tira para outra. É uma má prenda de Natal que o Governo dá aos portugueses", conclui.

