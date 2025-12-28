Ouvir
Marcelo promulga projeto-piloto para urgências de obstetrícia e ginecologia

28 dez, 2025 - 12:11 • João Malheiro

Presidente da República espera que os "os consensos mínimos invocados nas condições laborais correspondam, efetivamente, à realidade".

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou este domingo a criação em projeto-piloto dos centros de elevado desempenho na área da obstetrícia e ginecologia, dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado português aponta a expectativa de que os "os consensos mínimos invocados nas condições laborais correspondam, efetivamente, à realidade".

O Presidente da República aguarda, ainda, que "a solução agora encontrada – já de si cuidadosa e tentativa – consiga ser mais do que recurso de curto prazo e abra perspetivas sistemáticas e duradouras".

Este regime experimental vai incidir sobre hospitais de alta complexidade, de nível 3, nomeadamente Santo António, São João, São José, Santa Maria, Loures-Odivelas e Almada-Seixa. Eventualmente, este projeto-piloto poderá ser alargado a outras unidades de saúde.

Os profissionais de saúde destes centros deverão receber incentivos financeiros que podem atingir até 30% no caso dos enfermeiros e até 50% dos médicos.

A ministra da Saúde já tinha admitido que esta medida é um das prioridades do Governo para 2026.

