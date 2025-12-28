"Pode levar ao engano os eleitores": Seguro critica boletim com candidatos excluídos

A candidatura presidencial de António José Seguro criticou este domingo que o boletim de voto das eleições vá incluir candidatos que foram excluídos pelo Tribunal Constitucional (TC) porque pode "levar ao engano os eleitores", ponderando contestar esta decisão administrativa.

Fonte da candidatura de António José Seguro adiantou à agência Lusa que foi informada desta decisão este fim de semana e mostrou "perplexidade com a notícia de que o boletim de voto das eleições presidenciais vai incluir os 14 nomes iniciais e não, como deverá ser, os 11 candidatos admitidos".

"Esta decisão é suscetível de levar ao engano os eleitores e não levar em conta a decisão do Tribunal Constitucional", critica a mesma fonte.

A candidatura de António José Seguro "pondera contestar esta decisão administrativa tomada pela Administração eleitoral da Secretaria-Geral do MAI".

O Tribunal Constitucional indicou na terça-feira que não admitiu as candidaturas às eleições presidenciais de Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, após não terem corrigido no prazo estipulado irregularidades que tinham sido identificadas.