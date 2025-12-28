Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 29 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

"Pode levar ao engano os eleitores": Seguro critica boletim com candidatos excluídos

28 dez, 2025 - 23:28 • Lusa

O candidato presidencial pondera contestar a decisão do boletim de voto incluir candidatos que foram excluídos pelo Tribunal Constitucional, como Joana Amaral Dias.

A+ / A-

A candidatura presidencial de António José Seguro criticou este domingo que o boletim de voto das eleições vá incluir candidatos que foram excluídos pelo Tribunal Constitucional (TC) porque pode "levar ao engano os eleitores", ponderando contestar esta decisão administrativa.

Fonte da candidatura de António José Seguro adiantou à agência Lusa que foi informada desta decisão este fim de semana e mostrou "perplexidade com a notícia de que o boletim de voto das eleições presidenciais vai incluir os 14 nomes iniciais e não, como deverá ser, os 11 candidatos admitidos".

"Esta decisão é suscetível de levar ao engano os eleitores e não levar em conta a decisão do Tribunal Constitucional", critica a mesma fonte.

A candidatura de António José Seguro "pondera contestar esta decisão administrativa tomada pela Administração eleitoral da Secretaria-Geral do MAI".

O Tribunal Constitucional indicou na terça-feira que não admitiu as candidaturas às eleições presidenciais de Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, após não terem corrigido no prazo estipulado irregularidades que tinham sido identificadas.

Quem são os 14 candidatos às eleições presidenciais de 2026?

Presidenciais 2026

Quem são os 14 candidatos às eleições presidenciais de 2026?

O Tribunal Constitucional ainda tem de verificar a(...)

Dias antes, o TC tinha adiantado num acórdão que havia admitido 11 candidaturas às eleições presidenciais, enquanto outras três -- a de Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso -- tinham sido notificadas para corrigirem, no prazo de dois dias, irregularidades que tinham sido identificadas.

Num acórdão divulgado na terça-feira, o TC salientou que, findo esse prazo, nenhuma das três candidaturas tinha suprido as irregularidades em questão.

Há assim 11 candidatos às eleições presidenciais: Gouveia e Melo, Marques Mendes, António Filipe, Catarina Martins, António José Seguro, Humberto Correia, André Pestana, Jorge Pinto, Cotrim Figueiredo, André Ventura e a do pintor e músico Manuel João Vieira.

Estas são assim as eleições presidenciais com mais candidatos na história da democracia portuguesa. Até ao momento, as mais disputadas tinham sido em 2016, com dez candidatos.

A primeira volta das eleições presidenciais realiza-se em 18 de janeiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 29 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?