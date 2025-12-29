Carneiro apela à desistência de candidaturas de esquerda a favor de Seguro

O líder socialista defendeu esta segunda-feira que "todo o PS está mobilizado" para ir para o terreno nas presidenciais apoiar António José Seguro, ao lado de quem estará em momentos da campanha, apelando ao voto da restante esquerda.

José Luís Carneiro e António José Seguro estiveram reunidos durante mais de uma hora em Lisboa e, no final, em declarações aos jornalistas, o secretário-geral do PS lembrou o "património de princípios e de valores defendidos a partir da Presidência da República" por Mário Soares e Jorge Sampaio, considerando que o candidato presidencial apoiado pelos socialistas "tem todas as qualidades" para garantir a defesa desse mesmo património.

"É para o PS um orgulho ter um candidato com as suas qualidades e todo o PS está mobilizado para esta fase, que após a fase do debate político entre os candidatos, agora é uma fase de ir para o terreno, ao encontro e ao diálogo com as pessoas e com os cidadãos e com as instituições", afirmou.

Seguro, garantiu Carneiro, "contará com todo o apoio, com todo o empenhamento, com toda a mobilização dos socialistas de todo o país", incluindo ele próprio, que estará na campanha ao seu lado sempre que se "justifique oportuno e adequado", a primeira das vezes logo no arranque oficial da campanha, domingo, na apresentação da Comissão de Honra da Candidatura.

Deixo ficar um apelo às outras candidaturas para que procurem avaliar a possibilidade de apoiarem a candidatura do António José Seguro



