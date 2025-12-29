Carneiro apela à desistência de candidaturas de esquerda a favor de Seguro

29 dez, 2025 - 21:55 • Lusa
O líder socialista defendeu esta segunda-feira que "todo o PS está mobilizado" para ir para o terreno nas presidenciais apoiar António José Seguro, ao lado de quem estará em momentos da campanha, apelando ao voto da restante esquerda.
José Luís Carneiro e António José Seguro estiveram reunidos durante mais de uma hora em Lisboa e, no final, em declarações aos jornalistas, o secretário-geral do PS lembrou o "património de princípios e de valores defendidos a partir da Presidência da República" por Mário Soares e Jorge Sampaio, considerando que o candidato presidencial apoiado pelos socialistas "tem todas as qualidades" para garantir a defesa desse mesmo património.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"É para o PS um orgulho ter um candidato com as suas qualidades e todo o PS está mobilizado para esta fase, que após a fase do debate político entre os candidatos, agora é uma fase de ir para o terreno, ao encontro e ao diálogo com as pessoas e com os cidadãos e com as instituições", afirmou.
Seguro, garantiu Carneiro, "contará com todo o apoio, com todo o empenhamento, com toda a mobilização dos socialistas de todo o país", incluindo ele próprio, que estará na campanha ao seu lado sempre que se "justifique oportuno e adequado", a primeira das vezes logo no arranque oficial da campanha, domingo, na apresentação da Comissão de Honra da Candidatura.
Deixo ficar um apelo às outras candidaturas para que procurem avaliar a possibilidade de apoiarem a candidatura do António José Seguro
Perfil
Da origem em Penamacor à conquista da liderança da(...)
Tal como tinha feito no jantar de natal do grupo parlamentar do PS, o líder socialista falou para o "povo da esquerda" e disse que, para quem entende que "a esquerda democrática deve ter um candidato na segunda volta das presidenciais", só António José Seguro tem essas condições.
"Não está em causa o mérito, a respeitabilidade, a legitimidade de todas as outras candidaturas à esquerda do PS, mas é para todos evidente que só uma candidatura tem condições para ir à segunda volta e, mais uma vez, deixo ficar um apelo às outras candidaturas para que procurem avaliar a possibilidade de apoiarem a candidatura do António José Seguro na medida em que é a única que pode ir à segunda volta", reiterou.
As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.
Concorrem a estas eleições 11 candidatos, um número recorde.
Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.