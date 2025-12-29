Seguro recusa fazer "aproveitamento político" de investigações judiciais

"Quero dizer duas coisas muito claras. Primeiro, a lei aplica-se a todos. Segundo, eu não aproveito processos de investigação para fazer aproveitamento político", respondeu, sinteticamente, António José Seguro.

No final de um encontro com o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que decorreu em Lisboa, Seguro foi questionado pelos jornalistas sobre a notícia de hoje da revista Sábado de que o Ministério Público (MP) de Almada está a investigar vários ajustes diretos aprovados por Gouveia e Melo enquanto comandante Naval da Marinha.

O candidato presidencial António José Seguro defendeu esta segunda-feira que a lei se aplica a todos e recusou usar processos de investigação para "fazer aproveitamento político" , respondendo assim às notícias sobre o opositor Henrique Gouveia e Melo.

Sobre se teme que as duas semanas de campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 18 de janeiro sejam marcadas por casos como este, o candidato presidencial apoiado pelo PS assegurou que, por si, não.

"Desejo que não seja porque o que é preciso é apresentar propostas para resolver os problemas dos portugueses", enfatizou.

O candidato presidencial Gouveia e Melo manifestou-se hoje tranquilo sobre a investigação a ajustes diretos realizados na Marinha, afirmando que "quem não deve não teme", e declarou-se disponível para responder se for notificado.

"Eu sou totalmente transparente. Quem não deve, não teme. Se for notificado, vou responder. Nós não escondemos nada", afirmou, em resposta a jornalistas em Angra do Heroísmo, nos Açores, à margem de uma visita à incubadora de empresas Start Up Angra.

A revista Sábado noticiou esta segunda-feira que o Ministério Público (MP) de Almada está a investigar vários ajustes diretos aprovados por Henrique Gouveia e Melo enquanto comandante Naval da Marinha, entre 2017 e 2020.

Confrontado com esta notícia, Gouveia e Melo disse que nunca foi notificado, nem ouvido em nenhuma das qualidades, acrescentando que nem conhecia a existência do processo no DCIAP de Almada, tendo descoberto apenas pela Sábado.