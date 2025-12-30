"Apelo desesperado". Catarina Martins e António Filipe não desistem para Seguro

Os candidatos António Filipe e Catarina Martins recusam abandonar a campanha para as eleições presidenciais em favor de António José Seguro. Um dia depois do apelo do secretário-geral do PS, candidato António Filipe, apoiado pelo PCP, fala em desespero por parte de José Luís Carneiro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Quando há um apelo tão desesperado a que outros desistam, para que um candidato possa ter esperanças de ir à segunda volta, eu acho que isso diz tudo sobre a insegurança que o líder do Partido Socialista tem no candidato que apoia”, afirmou o antigo deputado do PCP. O líder do PS apelou às restantes candidaturas da esquerda para avaliarem a "possibilidade de apoiarem a candidatura do António José Seguro na medida em que é a única que pode ir à segunda volta”. Para António Filipe, que falava aos jornalistas após uma reunião com a Associação Nacional dos Centros de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social e Dirigentes Sindicais, estes apelos de Carneiro “são um sinal claro de fragilidade de uma candidatura”, porque “quando uma candidatura pensa que só lá vai se os outros desistirem, muito mal vai essa candidatura”. António Filipe acrescentou que a sua “candidatura vale por si própria” e é distintiva do “consenso neoliberal, onde se inclui o candidato apoiado pelo PS”, defendendo que o país precisa de uma figura “identificado com os valores da Constituição” e a valorização dos direitos dos trabalhadores.

No mesmo sentido, a candidata presidencial Catarina Martins rejeitou desistir a favor de António José Seguro, acusando-o de ter viabilizado orçamentos que "iam contra a Constituição", e prometeu "uma defesa intransigente" da Lei Fundamental. "António José Seguro, quando foi o tempo da "troika", preferiu viabilizar orçamentos que até iam contra a Constituição da República Portuguesa e, portanto, não me podem pedir para eu não cumprir aquele que é o mandato primeiro de quem se candidata à Presidência da República, cumprir a Constituição, defender as instituições do Estado de Direito Democrático, defender o país, defender a população", afirmou. A eurodeputada falava aos jornalistas em Lisboa, à margem da visita a um centro de acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo no âmbito da pré-campanha para as eleições presidenciais". "Cada vez que nós desistimos de ter respostas fortes com medo de que venha alguma coisa pior, na verdade o nosso país só enfraquece. E eu aqui estou para respostas fortes, para uma magistratura de influência, mas também para uma defesa intransigente da Constituição e do Estado de Direito Democrático, que eu já dei provas de fazer", respondeu a antiga líder do BE.