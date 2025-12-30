Brilhante Dias promete "voltar" à Lei da Nacionalidade e "empenhado movimento" contra pacote laboral

Depois do chumbo de algumas normas da Lei da Nacionalidade pelo Tribunal Constitucional (TC), o PS promete voltar ao tema em 2026. Na mensagem de Ano Novo, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, deixa a garantia: “Vamos voltar à Lei da Nacionalidade para ser uma lei mais equilibrada e justa”.

O dirigente socialista só não diz em que moldes o grupo parlamentar irá mexer no diploma e nas normas consideradas irregulares pelos juízes do Palácio Ratton.

Ao mesmo tempo, Brilhante Dias garante “voltar” a temas considerados “centrais” pelos socialistas, “em particular” ao pacote laboral. O líder parlamentar do PS promete que a bancada vai “garantir um empenhado movimento de apoio aos trabalhadores e àqueles que querem uma lei laboral equilibrada e justa”.

Brilhante Dias diz querer construir a “alternativa a este Governo de direita que se apoia na extrema-direita”. A “alternativa credível”, diz o dirigente socialista, “só pode ser feita pelo PS”.

Fica ainda a promessa de o PS “tentar fazer, por exemplo, com que regresse a isenção de comissão bancária quando os portugueses, poupando, querem abater o seu crédito de habitação”.

Eurico puxa dos galões - 2026 arranca “melhor” por causa do PS

Depois de um ano com uma tempestade perfeita de eleições legislativas, autárquicas e a caminho das presidenciais, Eurico Brilhante Dias diz que para “alguns portugueses o ano vai começar melhor” elencando, por exemplo, que haverá “menos portagens” por proposta do PS em “algumas regiões” do país.

A par disso, haverá “mais subsídio de patrulha para a GNR e para os agentes da PSP” e vai começar “melhor” também para os bombeiros e para os deficientes das Forças Armadas com o “reforço de rendimento”.

Para o líder parlamentar socialista, 2026 “começa melhor por iniciativa do PS” e só “é pena que não comece melhor na Educação, na Habitação, na Saúde, na Administração Interna e no combate aos incêndios”. Essas, segundo Eurico Brilhante Dias “foram marcas muito negativas” de 2025. “Mas vamos tentar melhorar”, garante o dirigente do PS.