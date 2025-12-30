Marques Mendes diz que "há vida além de Gouveia e Melo" e recusa aproveitamento

30 dez, 2025 - 22:22 • Lusa
O candidato presidencial Luís Marques Mendes defendeu esta terça-feira que "há mais vida para além de Gouveia e Melo" e disse que não quer fazer "aproveitamento político" da investigação ao oponente.
"Há mais vida para além de Gouveia e Melo e para além do dossiê judicial de Gouveia e Melo. Eu estou a tratar do país. Outros tratam de casos e casinhos. Eu estou a tratar das questões do país", afirmou o candidato à agência Lusa.
Marques Mendes falava na Associação Agrícola da ilha de São Miguel, na Ribeira Grande, antes de um almoço com apoiantes.
A investigação do Ministério Público a ajustes diretos na Marinha quando Henrique Gouveia e Melo era comandante Naval está na fase final e o almirante não é arguido, esclareceu hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).
O esclarecimento surgiu um dia depois de a revista Sábado ter noticiado a existência deste inquérito.
Em reação, Luís Marques Mendes disse que não "quer dar mais para o peditório" do caso envolvendo Gouveia e Melo e insistiu que "não faz insinuações" sobre os outros candidatos.
"Há uma investigação a Gouveia e Melo. A justiça fará o seu trabalho. Já disse ontem [segunda-feira] e continuo a dizer que não faço aproveitamento político destas matérias. Não sou como outros, que aproveitam tudo para fazer suspeitas ou lançar insinuações", reforçou.
O candidato presidencial, que está a visitar a ilha açoriana de São Miguel, afirmou que a sua candidatura é "diferente" porque fala dos "problemas do país", enquanto outros "falam de casinhos e de politiquice".
"Eles falam de casos e casinhos. Eu falo do país. Dos problemas do país. Das ambições dos portugueses. A minha candidatura é, de facto, diferente. Os portugueses depois decidirão se é melhor ou não é melhor. É diferente", reforçou.
As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.
Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde.
Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.
Esta é a 11.ª eleição, em democracia, desde 1976, para o Presidente da República.
A campanha eleitoral decorre de 4 a 16 de janeiro.