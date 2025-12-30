Marques Mendes diz que "há vida além de Gouveia e Melo" e recusa aproveitamento

O candidato presidencial Luís Marques Mendes defendeu esta terça-feira que "há mais vida para além de Gouveia e Melo" e disse que não quer fazer "aproveitamento político" da investigação ao oponente.

"Há mais vida para além de Gouveia e Melo e para além do dossiê judicial de Gouveia e Melo. Eu estou a tratar do país. Outros tratam de casos e casinhos. Eu estou a tratar das questões do país", afirmou o candidato à agência Lusa.

Marques Mendes falava na Associação Agrícola da ilha de São Miguel, na Ribeira Grande, antes de um almoço com apoiantes.

A investigação do Ministério Público a ajustes diretos na Marinha quando Henrique Gouveia e Melo era comandante Naval está na fase final e o almirante não é arguido, esclareceu hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O esclarecimento surgiu um dia depois de a revista Sábado ter noticiado a existência deste inquérito.

Em reação, Luís Marques Mendes disse que não "quer dar mais para o peditório" do caso envolvendo Gouveia e Melo e insistiu que "não faz insinuações" sobre os outros candidatos.