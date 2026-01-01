António José Seguro apela à esperança, união e mudança tranquila

O candidato à Presidência da República António José Seguro escolheu a esperança como palavra-chave da sua mensagem de Ano Novo para 2026, divulgada nas redes sociais.

A mensagem marcada por um tom agregador apela à participação cívica dos portugueses na construção de um país “mais justo, mais competitivo e mais humano”.

“Esperança é a palavra que escolho como bandeira da minha presidência e desejo para o Ano Novo de 2026”, afirmou, sublinhando a confiança “num futuro melhor” para Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao longo da mensagem, o candidato traça uma visão de país assente na valorização do trabalho e do mérito, na igualdade entre mulheres e homens e numa forte coesão social. “Um Portugal que não deixe ninguém para trás, que cuide dos nossos idosos e invista nos nossos jovens”, disse.

António José Seguro defende um país que aposta no conhecimento e na identidade comum. “Precisamos de investir na ciência, na inovação e na cultura, na identidade e na língua que nos une”, afirma, lembrando também a responsabilidade ambiental: “Respeitar o ambiente é pensar nas próximas gerações quando hoje tomamos decisões”.

No plano económico e institucional, o candidato sublinha a necessidade de um Estado eficaz e de uma economia mais competitiva.

“Um Portugal onde o Estado funciona e a economia cria riqueza de forma consistente, com um Estado social sempre presente”, aponta. E deixa críticas claras às dificuldades sentidas no quotidiano: “Não é aceitável que o acesso à saúde falhe, que a habitação seja um luxo e que o custo de vida leve o salário por inteiro”, lamenta.

A mensagem inclui ainda um convite à ação. “Se acreditam em Portugal como eu acredito, é tempo de agir: melhorar o que está bem e mudar o que está mal”, declara, defendendo “uma mudança tranquila, onde cada geração tenha uma vida melhor do que a anterior”, apontou.

António José Seguro apela ainda à união nacional. “União entre gerações, entre regiões, entre quem trabalha dentro e fora de Portugal, entre quem pensa de forma diferente”, afirma, destacando a diversidade como força coletiva.

“Que este Ano Novo traga mais confiança do que medo, mais esperança do que resignação, mais futuro do que passado”, deseja.

A concluir, António José Seguro deixa um desejo dirigido a todos os portugueses: “Que cada portuguesa e cada português sinta que vale a pena sonhar, acreditar e participar na construção de um Portugal melhor. Desejo-vos a todos um feliz Ano Novo”, conclui.