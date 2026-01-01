O Presidente da República pediu esta quinta-feira "mais tolerância", mais crescimento da economia e "ano novo, vida nova" em áreas como saúde ou habitação.

Leia a última mensagem de ano novo de Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado, com uma citação de Eça de Queiroz para descrever os defeitos e virtudes dos portugueses.

Mensagem na íntegra:

2026: 50 anos de Constituição, 40 anos de adesão a Europa, 30 anos de comunidade de língua portuguesa, que ano não digo único, mas singular que hoje começa.

Ano novo, vida nova, diz o povo. E neste início de 2026, é esse o voto de tantos por todo o mundo, desejando a paz duradoura na Ucrânia, no Médio Oriente, também no Sudão e em tantos outros conflitos no globo.

Respeitando os valores e princípios da carta das Nações Unidas e do Direito internacional e respeitando sobretudo a dignidade das pessoas.

Um ano com mais desenvolvimento, mais justiça, mais liberdade, mais igualdade, mais solidariedade.

O mesmo desejo vale para nós, vale para Portugal.

Ano novo, vida nova, também com mais saúde, educação, habitação, justiça, ainda mais crescimento, emprego e menor pobreza e desigualdade.

E sempre mais tolerância, mais concordância e mais sentido de coesão nacional, com ideias, soluções e pessoas novas. É essa a natureza e a força da democracia.

O povo escolhe livremente o que quer e quem quer para o futuro, com esperança de que seja diferente e melhor do que o passado. Ideias, soluções e pessoas. Essa é também a minha esperança e digo mais: essa é mais do que esperança a minha certeza. Melhor futuro do que passado.

Certeza por uma razão decisiva que se chama portugueses. Esses portugueses que há quase 900 anos, nascidos ou acolhidos cá dentro ou lá fora, fazem todos os dias Portugal, tal como os descreveu faz agora 125 anos, em 1900, o grande escritor Eça de Queiroz.