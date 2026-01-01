Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo expressa solidariedade ao Presidente da Suíça por mortes em incêndio

01 jan, 2026 - 16:41 • Lusa

A polícia estima dezenas de mortos em consequência deste incêndio e cerca de cem feridos, muitos dos quais em estado grave.

A+ / A-

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou esta quinta-feira solidariedade ao Presidente da Suíça, Guy Parmelin, pelo incêndio num bar de uma estância de esqui que se estima que tenha provocado dezenas de mortos.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "enviou ao Presidente da Confederação Helvética o testemunho da solidariedade para com o povo suíço, e, em especial, o Cantão de Valais, pela tragédia que assinalou a passagem do ano, provocando tantos mortos e feridos num momento que se desejaria ser de júbilo e de esperança".

A polícia estima dezenas de mortos em consequência deste incêndio e cerca de cem feridos, muitos dos quais em estado grave.

Incêndio na estância de esqui. Registo de mortos confirmados sobe para 47, diz ministro italiano

​Tragédia na Suíça

Incêndio na estância de esqui. Registo de mortos confirmados sobe para 47, diz ministro italiano

Explosão aconteceu no bar “A Constelação”, localiz(...)

De acordo com o comandante da Polícia Cantonal de Valais, o incêndio começou cerca das 01:30 locais (00:30 em Lisboa), depois de se terem registado várias explosões na festa de passagem de ano no bar Le Constellation.

A polícia não avançou ainda qual a causa do incêndio, mas já excluiu a hipótese de atentado.

O governo do Cantão de Valais declarou estado de emergência a partir das 09:00 de hoje (08:00 em Lisboa) para facilitar a atuação dos meios de socorro.

A queima de fogo-de-artifício nas celebrações da passagem de ano estava proibida em Crans Montana, tendo as autoridades locais colocado cartazes na povoação a notificar a interdição, devido à situação de seca, com falta de neve e temperaturas acima do normal para o inverno.

Crans Montana é uma estância de desportos de inverno que atrai turistas de todo o mundo, nos Alpes suíços, com uma população de cerca de 10.000 residentes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 02 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário