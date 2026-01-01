Marcelo expressa solidariedade ao Presidente da Suíça por mortes em incêndio

A polícia estima dezenas de mortos em consequência deste incêndio e cerca de cem feridos, muitos dos quais em estado grave.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "enviou ao Presidente da Confederação Helvética o testemunho da solidariedade para com o povo suíço, e, em especial, o Cantão de Valais, pela tragédia que assinalou a passagem do ano, provocando tantos mortos e feridos num momento que se desejaria ser de júbilo e de esperança".

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou esta quinta-feira solidariedade ao Presidente da Suíça , Guy Parmelin, pelo incêndio num bar de uma estância de esqui que se estima que tenha provocado dezenas de mortos.

De acordo com o comandante da Polícia Cantonal de Valais, o incêndio começou cerca das 01:30 locais (00:30 em Lisboa), depois de se terem registado várias explosões na festa de passagem de ano no bar Le Constellation.

A polícia não avançou ainda qual a causa do incêndio, mas já excluiu a hipótese de atentado.

O governo do Cantão de Valais declarou estado de emergência a partir das 09:00 de hoje (08:00 em Lisboa) para facilitar a atuação dos meios de socorro.

A queima de fogo-de-artifício nas celebrações da passagem de ano estava proibida em Crans Montana, tendo as autoridades locais colocado cartazes na povoação a notificar a interdição, devido à situação de seca, com falta de neve e temperaturas acima do normal para o inverno.

Crans Montana é uma estância de desportos de inverno que atrai turistas de todo o mundo, nos Alpes suíços, com uma população de cerca de 10.000 residentes.