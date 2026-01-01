Marcelo pede "mais tolerância, concordância e sentido de coesão nacional"

Na sua última mensagem de Ano Novo como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa utilizou a máxima "ano novo, vida nova". Manifestou confiança nos portugueses e pediu mais tolerância e coesão nacional, com direito a uma citação de Eça de Queiroz.

"Ano novo, vida nova, também com mais saúde, educação, habitação, justiça, ainda mais crescimento, emprego e menor pobreza e desigualdade. E sempre mais tolerância, mais concordância e mais sentido de coesão nacional, com ideias, soluções e pessoas novas. É essa a natureza e a força da democracia", afirmou no tradicional discurso à nação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com eleições presidenciais à porta - a primeira volta realiza-se a 18 de janeiro - Marcelo Rebelo de Sousa olha para o futuro com esperança e confiança nos portugueses.

"O povo escolhe livremente o que quer e quem quer para o futuro, com esperança de que seja diferente e melhor do que o passado. Ideias, soluções e pessoas. Essa é também a minha esperança e digo mais: essa é mais do que esperança a minha certeza. Melhor futuro do que passado."



E se o primeiro-ministro, Luís Montenegro, pediu na mensagem de Natal "mentalidade Cristiano Ronaldo", Marcelo Rebelo de Sousa citou a obra "A Ilustre Casa de Ramirez", do escritor Eça de Queiroz, para descrever as virtudes e os defeitos dos portugueses.

O Presidente da República diz que a "razão decisiva" para a confiança no futuro são os portugueses, "que há quase 900 anos, nascidos ou acolhidos cá dentro ou lá fora, fazem todos os dias Portugal, tal como os descreveu faz agora 125 anos, em 1900, o grande escritor Eça de Queiroz", salientou.

Leia a mensagem do Presidente da República, na íntegra

2026: 50 anos de Constituição, 40 anos de adesão a Europa, 30 anos de comunidade de língua portuguesa, que ano não digo único, mas singular que hoje começa.

Ano novo, vida nova, diz o povo. E neste início de 2026, é esse o voto de tantos por todo o mundo, desejando a paz duradoura na Ucrânia, no Médio Oriente, também no Sudão e em tantos outros conflitos no globo.

Respeitando os valores e princípios da carta das Nações Unidas e do Direito internacional e respeitando sobretudo a dignidade das pessoas.

Um ano com mais desenvolvimento, mais justiça, mais liberdade, mais igualdade, mais solidariedade.

O mesmo desejo vale para nós, vale para Portugal.

Ano novo, vida nova, também com mais saúde, educação, habitação, justiça, ainda mais crescimento, emprego e menor pobreza e desigualdade.

E sempre mais tolerância, mais concordância e mais sentido de coesão nacional, com ideias, soluções e pessoas novas. É essa a natureza e a força da democracia.

O povo escolhe livremente o que quer e quem quer para o futuro, com esperança de que seja diferente e melhor do que o passado. Ideias, soluções e pessoas. Essa é também a minha esperança e digo mais: essa é mais do que esperança a minha certeza. Melhor futuro do que passado.

Certeza por uma razão decisiva que se chama portugueses. Esses portugueses que há quase 900 anos, nascidos ou acolhidos cá dentro ou lá fora, fazem todos os dias Portugal, tal como os descreveu faz agora 125 anos, em 1900, o grande escritor Eça de Queiroz.

É dele esse retrato de cada um de nós, de todos nós, de Portugal, que ele faz a propósito de uma personagem de um romance seu e escreve:

“A franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade. Os fogachos e entusiasmos, que acabam logo em fumo e juntamente muita persistência, muito aferro quando se fila à sua ideia. A generosidade, o desleixo, a constante trapalhada nos negócios e sentimentos de muita honra, uns escrúpulos quase pueris. A imaginação que leva sempre a exagerar até à mentira e, ao mesmo tempo, um espírito prático, sempre atento à realidade útil.

A viveza, a facilidade em compreender, em apanhar, a esperança constante de algum milagre, no velho milagre de Ourique que sanará todas as dificuldades.

A vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir e uma simplicidade tão grande que dá na rua o braço a um mendigo. Um fundo de melancolia, apesar de tão palrador, de tão sociável.

A desconfiança terrível de si mesmo, que o acobarda e o encolhe. Até que um dia se decide e aparece um herói que tudo arrasa. Até aquela antiguidade de raça aqui pegada à sua velha torre”.

E Eça chega ao fim desta descrição e põe na boca de outra personagem a pergunta: “Sabem vocês quem me lembra Gonçalo?” E a resposta é: “Portugal”.

Queridos compatriotas.

Com qualidades e coragem excepcionais, que de longe superam os defeitos, assim somos há quase 900 anos. Assim seremos sempre.

Muito boa noite.

Um feliz 2026

[em atualização]