Partidos dividem-se nas reações à última mensagem de Ano Novo de Marcelo

Da esquerda à direita, alguns representantes partidários reagiram, esta quinta-feira, à mensagem de Ano Novo do Presidente da República que pediu ao país "mais tolerância", acreditando num "melhor futuro do que passado". Esta foi a última mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa após quase dez anos de mandato como Presidente da República (PR). Apesar de ter pedido um "ano novo, vida nova" na saúde, habitação e educação, a esquerda criticou o olhar esperançoso de Marcelo e pediu uma mudança de rumo, enquanto que a direita reconheceu o percurso do Chefe de Estado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa, os partidos de esquerda mostraram-se preocupados com a "degradação dos serviços públicos", com direito a críticas ao pacote laboral do governo, mas também ao acesso à saúde e à crise habitacional. Para o PCP, foram insuficientes as palavras do PR. O membro do secretariado do Comité Central comunista, Pedro Guerreiro, criticou a "degradação dos serviços públicos", aproveitando a oportunidade para criticar o que considera ser a "crescente desigualdade" no país. "Toda essa boa vontade tem de ter expressão real e prática e isso implica uma mudança profunda no rumo em que o país está a ser levado." Os comunistas atacaram ainda as alterações visadas ao pacote laboral do Governo: "É justo o sentimento de indignação e de revolta que é sentido por muitos, aqueles que sentem e que não pactuam, que não são indiferentes às injustiças e desigualdades no país."

Já o Bloco de Esquerda (BE) resumiu o discurso de Marcelo a uma "oportunidade perdida para falar sobre o custo de vida, da saúde e da habitação". O membro da comissão política do BE, Miguel Cardina, apelou também ao voto implícito a Catarina Martins. "Esperamos que no próximo ano, no discurso de Ano Novo, possamos ter uma Presidente da República que nos fale de outras coisas", atirou. O Livre preferiu distinguir a diferença das mensagens do primeiro-ministro Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa. Para a líder parlamentar e co-presidente do partido, Inês Mendes Lopes, criticou a mensagem "com individualismo" de Montenegro e disse que a de Marcelo preferiu destacar as "qualidades dos portugueses" e "naquilo que conseguiram atingir coletivamente ao longo destes últimos anos". Porém, não deixou de referir que "o governo falhou redondamente" numa das missões que Marcelo mais apelou na candidatura a Belém: reduzir o número de situações sem-abrigo no país. Pela voz do PAN, Inês Sousa Real salientou que o discurso do Presidente da República transmitiu uma clara "preocupação com aquilo que é o futuro do país, quer relativamente à escolha das presidenciais, quer relativamente ao atual Governo". O atual chefe de Estado tinha "um turbilhão não só de emoções, mas acima de tudo de desilusões".

O partido disse ainda que há "um longo caminho pela frente" em várias frentes deixado à margem pelo "Presidente dissolvente", como no combate à pobreza e à violência doméstica.