Afinal, o que sabemos sobre os eventuais conflitos de interesse dos candidatos presidenciais?

Gouveia e Melo e Marques Mendes têm falado muito sobre o assunto, atirando farpas um ao outro: Marques Mendes acusou mesmo o almirante de estar por trás de uma "campanha suja", com o candidato independente a questionar clientes e interesses do antigo comentador da SIC. Gouveia e Melo foi, também ele, o centro de uma polémica recentemente através de uma investigação na Marinha. "Coincidência estranha" e "assassinato de carácter", considera o almirante; casos e casinhos, batiza Marques Mendes. Já Seguro recusou-se a fazer "aproveitamento político" do caso e seguiu caminho. As acusações de parte a parte não são, de resto, caso novo. Os "casos e casinhos" acabaram por ser tema na mensagem de Ano Novo do atual Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa a falar na "constante trapalhada nos negócios". O presidente do Parlamento, por sua vez, também criticou a campanha presidencial, esta sexta-feira, horas antes do Debate da Rádio. “O debate tem resvalado para uma lógica de suspeição generalizada sobre os políticos”, lamentou Aguiar-Branco.