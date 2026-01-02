Afinal, o que sabemos sobre os eventuais conflitos de interesse dos candidatos presidenciais?

02 jan, 2026 - 17:14 • Daniela Espírito Santo
Durante o Debate da Rádio desta sexta-feira, o candidato Gouveia e Melo voltou a referir que há "opacidade" de interesses entre candidatos presidenciais. Perante a nova lei do lobbying e questionados diretamente sobre se algum recusou algum negócio ou reunião por conflito de interesses, as respostas inflamaram-se.
"Uma coisa é o escrutínio, outra é a devassa", defendeu Marques Mendes, que pediu "reflexão" a Gouveia e Melo, com quem já se tinha batido de razões no último debate televisivo antes de aberta oficialmente a campanha para as presidenciais.
Em resposta aos jornalistas, Marques Mendes reiterou ter recusado convites que teve, garantindo não ter tido qualquer cargo político nos últimos 18 anos. "Não tive cargo político nenhum, a não ser conselheiro de Estado durante alguns desses anos, o que não é propriamente um cargo político". António José Seguro fez questão de salientar que não se pode dizer que tal é verdade, pelo menos nesses moldes: ser conselheiro de Estado é "um cargo político e público, previsto na Constituição", relembrou.
Essa posição já tinha sido defendida, igualmente, por Gouveia e Melo, que garantiu que, se estivesse na mesma situação, tinha pedido para ser substituído. André Ventura também já tinha defendido que o cargo assumido por Marques Mendes estava longe de ser isento de mácula numa campanha eleitoral, mas também ele faz parte do Conselho de Estado (como explicamos mais abaixo neste texto).
O certo é que Marques Mendes está, de facto, ausente da vida partidária direta desde 2007, embora continue na vida pública e se tenha estreado no comentário político em 2010.
Adensando a "trama" dos conflitos de interesses, foi consultor na Abreu Advogados, um dos maiores escritórios da área no país e, graças a isso, esteve no centro da polémica no período de pré-campanha, na sequência de um artigo publicado na revista Sábado, que levanta a questão sobre a origem de 709 mil euros ganhos por Mendes naquela sociedade. Sobre a sua advocacia, Gouveia e Melo também parece ter lançado um ataque velado em pleno Debate da Rádio, ao repetir que "o tráfico de influências é uma coisa que não deve existir" e que "a advocacia é uma profissão que obriga a estar inscrito na Ordem dos Advogados".
Ora, Luís Marques Mendes, cuja cédula número 2387P se encontra inativa desde outubro, e na sequência de vários ataques sobre o mesmo assunto (onde se inclui um debate com Cotrim de Figueiredo, que lhe perguntou mesmo se tinha algo a esconder), acabou por divulgar uma lista de 22 clientes, incentivando os restantes candidatos a fazerem o mesmo (Seguro também o fez), criticando "acusações e calúnias" e pedindo escrutínio generalizado.
Gouveia e Melo e Marques Mendes têm falado muito sobre o assunto, atirando farpas um ao outro: Marques Mendes acusou mesmo o almirante de estar por trás de uma "campanha suja", com o candidato independente a questionar clientes e interesses do antigo comentador da SIC. Gouveia e Melo foi, também ele, o centro de uma polémica recentemente através de uma investigação na Marinha. "Coincidência estranha" e "assassinato de carácter", considera o almirante; casos e casinhos, batiza Marques Mendes. Já Seguro recusou-se a fazer "aproveitamento político" do caso e seguiu caminho.
As acusações de parte a parte não são, de resto, caso novo. Os "casos e casinhos" acabaram por ser tema na mensagem de Ano Novo do atual Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa a falar na "constante trapalhada nos negócios". O presidente do Parlamento, por sua vez, também criticou a campanha presidencial, esta sexta-feira, horas antes do Debate da Rádio. “O debate tem resvalado para uma lógica de suspeição generalizada sobre os políticos”, lamentou Aguiar-Branco.
Será que podemos considerar que ser conselheiro de Estado em Portugal é um cargo político? O Conselho de Estado está definido na lei como um "órgão político", mas fazem dele parte cidadãos eleitos pela Assembleia da República e outros nomeados pelo próprio Presidente da República. Segundo pode ler-se, inclusive, no site da Presidência, o Conselho de Estado é um "órgão político de consulta do Presidente da República, por ele presidido". Foi estabelecido pelo general Ramalho Eanes, em 1982.
Entre os membros do Conselho de Estado estão titulares de cargos políticos de relevo: o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, o presidente do Tribunal Constitucional, a provedora da Justiça, os presidentes dos governos regionais da Madeira e Açores, bem como os antigos Presidentes da República, o general Ramalho Eanes e Cavaco Silva.
Além destes, estão, igualmente, cinco cidadãos eleitos pela Assembleia da República, cujos nomes também constam do site da Presidência, mas estão "desatualizados": na atual legislatura ainda não foram eleitos os cinco membros, pelo que constam os antigos, que se mantêm em funções até à posse dos que os irão substituir. A atual lista, por exemplo, inclui Francisco Pinto Balsemão, falecido em outubro, e André Ventura, também ele candidato nestas presidenciais.
Finalmente, Marcelo Rebelo de Sousa também designou "cinco cidadãos" para o aconselharem durante o seu mandato. É aqui que figura o nome de Luís Marques Mendes, que faz parte da lista com Leonor Beleza (antiga ministra social-democrata), António Lobo Xavier (antigo dirigente do CDS), a escritora Lídia Jorge e a maestrina Joana Carneiro.
Ora, todos estes nomes, mesmo os nomeados pela Assembleia da República, são "empossados pelo Presidente da República", o que constitui um processo político. Poderá dizer-se, no entanto, que este cargo, embora possa ser considerado político, não é executivo, mas sim consultivo, uma vez que os membros deste Conselho apenas aconselham o Presidente da República e emitem pareceres que não são vinculativos. Além disso, não recebem qualquer tipo de salário.
De resto, e como consta em Diário da República, datado de 1984 e assinado por Ramalho Eanes e Mário Soares (primeiro-ministro na altura), "a função de membro do Conselho de Estado é compatível com o exercício de qualquer outra atividade, pública ou privada".