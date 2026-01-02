Aguiar-Branco critica campanha presidencial:“Debate tem resvalado para uma lógica de suspeição generalizada sobre os políticos”

02 jan, 2026 - 08:10 • Olímpia Mairos
O presidente da Assembleia da República deixa duras críticas à forma como decorre o debate político - em particular a campanha eleitoral para as Presidenciais - e lança um desafio direto aos líderes partidários, num texto publicado esta sexta-feira num dos cadernos do Expresso, intitulado “Saber mudar, saber manter”.
No artigo, Aguiar-Branco defende que a democracia “não se defende, pratica-se” e alerta para os riscos de se confundir adaptação com erosão dos princípios fundamentais do regime democrático.
“A democracia constrói-se todos os dias, como um processo vivo, contínuo e participado. E dá muito trabalho”, escreve.
O presidente do Parlamento sublinha que o sistema democrático tem de se adaptar aos desafios do tempo presente, mas sem abdicar do seu núcleo essencial.
“Há temas que são mutáveis e outros que o não são. Preservar os princípios estruturantes é uma tarefa exigente e diária”, aponta.
Um dos pontos centrais do texto é a defesa do funcionamento do Parlamento, num contexto de críticas à condução dos trabalhos parlamentares. Aguiar-Branco rejeita a ideia de que liberdade de expressão e urbanidade sejam conceitos incompatíveis.
“A liberdade de expressão e a urbanidade são duas faces da mesma moeda”, indica.
Para o presidente da Assembleia da República, a urbanidade é um verdadeiro instrumento de trabalho parlamentar, indispensável para permitir o confronto democrático entre ideias divergentes.
“No Parlamento, as ideias discutem-se, contestam-se e rebatem-se. Nunca se proíbe”, escreve.
“Numa democracia parlamentar vence quem apresenta melhores argumentos. Ganha-se pela força das palavras, não pelo silenciamento imposto”, enfatiza.
Sem comentar diretamente a campanha eleitoral em curso, Aguiar-Branco critica o facto de matérias da exclusiva competência do Parlamento estarem a ser discutidas no espaço mediático e nas redes sociais, enquanto se tenta afastá-las do debate parlamentar.
“Não aceito que a liberdade de expressão seja mais ampla no comentário televisivo ou nas redes sociais do que na Assembleia da República”, afirma.
O presidente da AR recorda que a Constituição garante aos deputados uma proteção reforçada no exercício do mandato.
“A imunidade parlamentar não é um detalhe. É uma garantia constitucional do funcionamento das instituições”, lembra.
Aguiar-Branco lembra que qualquer revisão constitucional compete exclusivamente ao Parlamento e critica a crescente deslocação desse debate para fora do seu espaço próprio.
“O que não é mutável é a forma como essas revisões ocorrem: a lealdade ao processo constitucional e o respeito pelas instituições”, destaca.
Segundo o presidente da Assembleia, este desvio cria confusão nos cidadãos, enfraquece a responsabilização democrática e gera “ruído, não clareza”.
O texto aborda ainda propostas para a criação de órgãos externos ao Parlamento, compostos por não eleitos, com poderes para avaliar e sancionar deputados. Aguiar-Branco considera essa ideia inaceitável, afirmando que “não podemos ter no interior do Parlamento um órgão não eleito que aplica sanções aos representantes eleitos do povo”.
E reforça o princípio democrático: “Os representantes eleitos respondem perante os eleitores e perante a lei, não perante instâncias informais.”
Apesar da fragmentação e da polarização do atual quadro político, José Pedro Aguiar-Branco considera que a democracia portuguesa permanece viva e resistente. No texto, o presidente da Assembleia da República destaca o aumento da participação eleitoral nas últimas legislativas e o maior envolvimento das gerações mais jovens na vida pública, lembrando que “nunca tantos portugueses votaram como nas últimas eleições legislativas”.
Na parte final do artigo, Aguiar-Branco lança um desafio direto aos responsáveis políticos, defendendo que cabe às lideranças assumir um papel ativo na condução do processo democrático, sublinhando que “os líderes políticos devem orientar a mudança, e não ser arrastados por ela”.
A mensagem central do texto é sintetizada numa ideia de equilíbrio entre continuidade e reforma, com o presidente do Parlamento a defender a necessidade de preservar os princípios estruturantes do regime enquanto se promove a sua adaptação aos novos tempos: “preservar, reformando; reformar, preservando, e entregar à geração seguinte uma democracia melhor do que a que recebemos”.