Aguiar-Branco critica campanha presidencial:“Debate tem resvalado para uma lógica de suspeição generalizada sobre os políticos”

“Numa democracia parlamentar vence quem apresenta melhores argumentos. Ganha-se pela força das palavras, não pelo silenciamento imposto” , enfatiza.

Para o presidente da Assembleia da República, a urbanidade é um verdadeiro instrumento de trabalho parlamentar, indispensável para permitir o confronto democrático entre ideias divergentes.

“A liberdade de expressão e a urbanidade são duas faces da mesma moeda”, indica.

Um dos pontos centrais do texto é a defesa do funcionamento do Parlamento, num contexto de críticas à condução dos trabalhos parlamentares. Aguiar-Branco rejeita a ideia de que liberdade de expressão e urbanidade sejam conceitos incompatíveis.

“Há temas que são mutáveis e outros que o não são. Preservar os princípios estruturantes é uma tarefa exigente e diária”, aponta.

O presidente do Parlamento sublinha que o sistema democrático tem de se adaptar aos desafios do tempo presente, mas sem abdicar do seu núcleo essencial.

“A democracia constrói-se todos os dias, como um processo vivo, contínuo e participado. E dá muito trabalho” , escreve.

No artigo, Aguiar-Branco defende que a democracia “não se defende, pratica-se” e alerta para os riscos de se confundir adaptação com erosão dos princípios fundamentais do regime democrático.

O presidente da Assembleia da República deixa duras críticas à forma como decorre o debate político - em particular a campanha eleitoral para as Presidenciais - e lança um desafio direto aos líderes partidários, num texto publicado esta sexta-feira num dos cadernos do Expresso , intitulado “Saber mudar, saber manter”.

Críticas ao desvio do debate para fora do Parlamento

Sem comentar diretamente a campanha eleitoral em curso, Aguiar-Branco critica o facto de matérias da exclusiva competência do Parlamento estarem a ser discutidas no espaço mediático e nas redes sociais, enquanto se tenta afastá-las do debate parlamentar.

“Não aceito que a liberdade de expressão seja mais ampla no comentário televisivo ou nas redes sociais do que na Assembleia da República”, afirma.

O presidente da AR recorda que a Constituição garante aos deputados uma proteção reforçada no exercício do mandato.

“A imunidade parlamentar não é um detalhe. É uma garantia constitucional do funcionamento das instituições”, lembra.

Revisão constitucional deve respeitar a separação de poderes

Aguiar-Branco lembra que qualquer revisão constitucional compete exclusivamente ao Parlamento e critica a crescente deslocação desse debate para fora do seu espaço próprio.

“O que não é mutável é a forma como essas revisões ocorrem: a lealdade ao processo constitucional e o respeito pelas instituições”, destaca.

Segundo o presidente da Assembleia, este desvio cria confusão nos cidadãos, enfraquece a responsabilização democrática e gera “ruído, não clareza”.

Rejeição de órgãos não eleitos para sancionar deputados

O texto aborda ainda propostas para a criação de órgãos externos ao Parlamento, compostos por não eleitos, com poderes para avaliar e sancionar deputados. Aguiar-Branco considera essa ideia inaceitável, afirmando que “não podemos ter no interior do Parlamento um órgão não eleito que aplica sanções aos representantes eleitos do povo”.

E reforça o princípio democrático: “Os representantes eleitos respondem perante os eleitores e perante a lei, não perante instâncias informais.”

Democracia mais exigente, mas mais viva

Apesar da fragmentação e da polarização do atual quadro político, José Pedro Aguiar-Branco considera que a democracia portuguesa permanece viva e resistente. No texto, o presidente da Assembleia da República destaca o aumento da participação eleitoral nas últimas legislativas e o maior envolvimento das gerações mais jovens na vida pública, lembrando que “nunca tantos portugueses votaram como nas últimas eleições legislativas”.

Na parte final do artigo, Aguiar-Branco lança um desafio direto aos responsáveis políticos, defendendo que cabe às lideranças assumir um papel ativo na condução do processo democrático, sublinhando que “os líderes políticos devem orientar a mudança, e não ser arrastados por ela”.

A mensagem central do texto é sintetizada numa ideia de equilíbrio entre continuidade e reforma, com o presidente do Parlamento a defender a necessidade de preservar os princípios estruturantes do regime enquanto se promove a sua adaptação aos novos tempos: “preservar, reformando; reformar, preservando, e entregar à geração seguinte uma democracia melhor do que a que recebemos”.