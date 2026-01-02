Clarificar a hierarquia do Ministério Público? Gouveia e Melo, Cotrim e Jorge Pinto dizem sim

02 jan, 2026 - 11:29 • João Pedro Quesado
Não há uma opinião consensual entre os oito candidatos no Debate da Rádio sobre o que um Presidente da República deve fazer quanto à hierarquia no Ministério Público. Mas há quem diga claramente "sim" a sensibilizar o Governo para clarificar a lei.
É o caso de Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto. Os três disseram "sim", cada um acrescentando de seguida os seus termos e condições.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Gouveia e Melo sublinha que o Presidente da República "não é um ator passivo da política" e que, perante a "perceção que a justiça é lenta", "não é equitativa" e tem a "tendência de intervir na política", deve "estar preocupado e instar os diferentes órgãos a resolver o problema".
Presidenciais 2026
No Debate da Rádio, candidatos concordam que o chu(...)
"Às vezes vejo uma conversa redonda", atira Gouveia e Melo, referindo "princípios bonitos". Acusa, depois, que "há muitos anos que este problema existe e ninguém faz nada", e atira que "há candidatos que tiveram responsabilidades partidárias, estão há muito anos no sistema político, e deviam ter atuado".
João Cotrim de Figueiredo respondeu "sim, dez vezes sim" à questão sobre se "admite sensibilizar o Governo a clarificar a lei sobre quem responde perante quem dentro do Ministério Público". Defende retirar "a ligação direta entre quem está nos Conselhos Superiores e a carreira ativa".
"Não percebo os paninhos quentes em relação a esta matéria", continuou, argumentando que a clarificação "permite o escrutínio com que estamos todos de acordo" e, atualmente, "não há pressão para se perceber porque há coisas que demoram tanto tempo".
O atual eurodeputado pela Iniciativa Liberal lembrou ainda quando fez uma pergunta "ao Conselho Superior de Magistratura sobre o famoso juiz Neto Moura, que escreveu um acórdão absolutamente inenarrável" sobre um caso de violência doméstica — tema trazido ao debate por Catarina Martins. "E a resposta é que a pergunta era uma forma de pressão sobre o poder judicial".
Jorge Pinto, mais telegráfico, apontou que "a hierarquia deve ser clara", e recordou que "já houve esforços para um pacto da justiça" entre os atores políticos e do sistema de justiça, e foi criado "um documento onde os denominadores mínimos comuns estão bem estabelecidos".
António José Seguro e Catarina Martins desviam para outras questões da justiça que consideram mais importantes. Seguro aponta uma diferença entre a hierarquia e a avaliação política, e diz que vai "pedir esclarecimentos aos próprios".
O candidato apoiado pelo PS deu ainda o exemplo de um "empresário de Leiria que diz que tem um processo há 29 anos no tribunal" para referir como problema "o tempo que as pendências têm nos tribunais fiscais e administrativos".
Catarina Martins respondeu que há "debates neste momentos mais prementes sobre a justiça", e afirmou-se contra soluções da "justiça a responder à política". "O Presidente da República deve falar de grandes questões, da falta de meios, faltam oficiais de justiça e faltam muitos meios", declarando que um dos "maiores problemas de segurança" em Portugal é a violência doméstica.
Luís Marques Mendes, André Ventura e António Filipe não tiveram uma resposta clara. Marques Mendes referiu "três princípios a ter em atenção" e concordou que "a hierarquia não está a funcionar corretamente". Mas não disse "sim" à clarificação.
"Há cerca de seis anos está no Tribunal Administrativo um processo de impugnação de uma decisão da anterior PGR", recordou Marques Mendes. "Alguns procuradores entenderam impugnar e esse processo continua há vários anos nos tribunais administrativos", algo que o candidato apoiado pelo PSD diz que "não é aceitável".
"Também tem que haver coragem de dizer que se estas questões não se resolvem por vias normais, a Assembleia da República tem de ponderar alterar o estatuto do Ministério Público", remata Marques Mendes, apontando que essa "é a tal pedagogia que o Presidente deve fazer".
Presidenciais 2026
Ventura voltou a insistir que teve um encontro com(...)
André Ventura concordou que o Ministério Público "tem de ser escrutinado", mas contrapôs que "a clarificação não pode ser condicionamento".
"Alguém acha que é por clarificar que vai resolver os problemas", questionou o líder do Chega, criticando depois que seja o Procurador Geral da República, indicado pelo primeiro-ministro, que vá depois investigar quem o indicou para o cargo. "Todos temos de ser chamados à responsabilidade", disse sobre chamar os juízes a responder pelas decisões que tomam, afirmando que "os protagonistas têm de deixar de ter medo".
António Filipe apontou que a clarificação da hierarquia do Ministério Público "pertence ao poder legislativo", mas ressalvou ser "fundamental que quando os poderes hierárquicos são exercidos, isso seja claro no processo".
"Se houve algum poder hierárquico que decida intervir na investigação, isso deve ser claro no processo", disse o candidato apoiado pelo PCP, alinhando depois na linha de Catarina Martins: "há outros problemas", como a "clamorosa falta de funcionários judiciais" e a falta de magistrados, porque "a formação não está a acompanhar o ritmo de jubilações".