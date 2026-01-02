Clarificar a hierarquia do Ministério Público? Gouveia e Melo, Cotrim e Jorge Pinto dizem sim

Gouveia e Melo sublinha que o Presidente da República "não é um ator passivo da política" e que, perante a "perceção que a justiça é lenta", "não é equitativa" e tem a "tendência de intervir na política", deve "estar preocupado e instar os diferentes órgãos a resolver o problema".

É o caso de Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto. Os três disseram "sim", cada um acrescentando de seguida os seus termos e condições.

Não há uma opinião consensual entre os oito candidatos no Debate da Rádio sobre o que um Presidente da República deve fazer quanto à hierarquia no Ministério Público . Mas há quem diga claramente "sim" a sensibilizar o Governo para clarificar a lei.

"Às vezes vejo uma conversa redonda", atira Gouveia e Melo, referindo "princípios bonitos". Acusa, depois, que "há muitos anos que este problema existe e ninguém faz nada", e atira que "há candidatos que tiveram responsabilidades partidárias, estão há muito anos no sistema político, e deviam ter atuado".

João Cotrim de Figueiredo respondeu "sim, dez vezes sim" à questão sobre se "admite sensibilizar o Governo a clarificar a lei sobre quem responde perante quem dentro do Ministério Público". Defende retirar "a ligação direta entre quem está nos Conselhos Superiores e a carreira ativa".

"Não percebo os paninhos quentes em relação a esta matéria", continuou, argumentando que a clarificação "permite o escrutínio com que estamos todos de acordo" e, atualmente, "não há pressão para se perceber porque há coisas que demoram tanto tempo".

O atual eurodeputado pela Iniciativa Liberal lembrou ainda quando fez uma pergunta "ao Conselho Superior de Magistratura sobre o famoso juiz Neto Moura, que escreveu um acórdão absolutamente inenarrável" sobre um caso de violência doméstica — tema trazido ao debate por Catarina Martins. "E a resposta é que a pergunta era uma forma de pressão sobre o poder judicial".

Jorge Pinto, mais telegráfico, apontou que "a hierarquia deve ser clara", e recordou que "já houve esforços para um pacto da justiça" entre os atores políticos e do sistema de justiça, e foi criado "um documento onde os denominadores mínimos comuns estão bem estabelecidos".

Presidente deve "pedir esclarecimentos" aos investigados

António José Seguro e Catarina Martins desviam para outras questões da justiça que consideram mais importantes. Seguro aponta uma diferença entre a hierarquia e a avaliação política, e diz que vai "pedir esclarecimentos aos próprios".

O candidato apoiado pelo PS deu ainda o exemplo de um "empresário de Leiria que diz que tem um processo há 29 anos no tribunal" para referir como problema "o tempo que as pendências têm nos tribunais fiscais e administrativos".

Catarina Martins respondeu que há "debates neste momentos mais prementes sobre a justiça", e afirmou-se contra soluções da "justiça a responder à política". "O Presidente da República deve falar de grandes questões, da falta de meios, faltam oficiais de justiça e faltam muitos meios", declarando que um dos "maiores problemas de segurança" em Portugal é a violência doméstica.

Impugnação de decisão da anterior PGR está "há seis anos no tribunal"

Luís Marques Mendes, André Ventura e António Filipe não tiveram uma resposta clara. Marques Mendes referiu "três princípios a ter em atenção" e concordou que "a hierarquia não está a funcionar corretamente". Mas não disse "sim" à clarificação.

"Há cerca de seis anos está no Tribunal Administrativo um processo de impugnação de uma decisão da anterior PGR", recordou Marques Mendes. "Alguns procuradores entenderam impugnar e esse processo continua há vários anos nos tribunais administrativos", algo que o candidato apoiado pelo PSD diz que "não é aceitável".

"Também tem que haver coragem de dizer que se estas questões não se resolvem por vias normais, a Assembleia da República tem de ponderar alterar o estatuto do Ministério Público", remata Marques Mendes, apontando que essa "é a tal pedagogia que o Presidente deve fazer".