Debate da Rádio. "Força da voz, das palavras e gestão do silêncio têm importância particular"

Os oito principais candidatos à Presidência da República vão estar esta sexta-feira, pela primeira vez, juntos no mesmo debate - na rádio.

O Debate da Rádio está agendado para as 9h30 e terá duas horas de duração. O formato "reforça a força da voz, das palavras e dos silêncios" dos candidatos, na perspetiva da politóloga Sílvia Mangerona.

Em declarações à Renascença, a professora da Universidade Lusófona e da Universidade Católica realça que o modelo mais alargado do debate pode ser "mais esclarecedor" e que a falta da "distração da imagem" exige aos candidatos a "pensar de forma mais reforçada no que querem comunicar, pois será só através da voz".

"A força da voz, a colocação das palavras e a gestão dos silêncios têm importância particular", sublinha.

A politóloga, realça que sem imagem o debate "é menos distrativo, logo, quem está a ouvir está mais focado no conteúdo da mensagem e pode trazer grande vantagem para os candidatos".

Noutro plano, Sílvia Mangerona sublinha a importância de ouvir os candidatos a falar mais sobre Defesa, tema que a politóloga considera ter sido pouco abordado nos "duelos" televisivos.

Sílvia Mangerona realça que "não se tem ouvido falar" sobre o novo Conceito de Estratégia de Defesa Nacional - uma vez que, o último é de 2013. A politóloga sublinha que a Defesa é o sector onde um Presidente da República maior responsabilidade ao ser Chefe Superior das Forças Armadas.

"É importante que os candidatos a Presidente da República venham dizer de forma clara qual é a sua posição sobre o que está a acontecer."

O Debate da Rádio entre os principais candidatos às eleições presidenciais realiza-se esta sexta feira e arranca às 9h30, com transmissão em simultâneo em todas as rádios - Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador.

A moderação é da responsabilidade dos jornalistas Susana Madureira Martins, da Renascença; Natália Carvalho, da Antena 1; Rui Pedro Antunes, do Observador; e Judith Menezes e Sousa, da TSF.

Nesta edição, reúne os candidatos André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro.