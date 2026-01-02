Encontros e almoços. Seguro e Ventura trocam acusações de mentira sobre conversas privadas

02 jan, 2026 - 10:37 • João Carlos Malta
André Ventura voltou a insistir que se encontrou com António José Seguro para falar sobre política. O candidato apoiado pelo PS desmentiu a existência desta conversa. No Debate da Rádio, que se realiza esta sexta-feira em Lisboa, Ventura até pormenorizou que Seguro lhe disse qual a eleição em que seria mais fácil ser eleito.
A discussão surgiu quando se falava dos poderes do Presidente da República na relação com o Procurador-Geral da República. António José Seguro afirmou: “Nunca estive, nem com o Jorge Pinto, nem com qualquer um destes candidatos, num almoço secreto promovido por um empresário, para discutir as eleições presidenciais ou outras”.
Uma referência ao almoço entre André Ventura e Gouveia e Melo promovido por Mário Ferreira, maior acionista da TVI/CNN Portugal, antes das eleições presidenciais. Pouco tempo depois, Ventura assumiu a candidatura ao cargo.
Gouveia e Melo sentiu o toque e disse que aquela era uma “direta para ele”. “Não houve nenhum almoço secreto. Os almoços são privados, não são secretos”, afirmou.
“Relativamente aos almoços e aos motivos dos almoços, cada um tem os seus, os meus são conhecer os atores políticos. E fica a resposta dada”, esclareceu.
O outro visado, André Ventura, também falou do assunto e não se defendeu. Passou ao ataque. “Foi feita uma questão que era se vai desistir ou não vai desistir. E o doutor António José Seguro decidiu transformar isso numa indireta sobre um almoço entre dois candidatos”, começou por dizer.
A seguir, acusou António José Seguro de mentir “várias vezes”. "A última vez mentiu quando disse que nunca estivemos juntos e nunca nos encontramos. Sabe bem que já estivemos e até lhe fica mal dizer que nunca estivemos”, enfatizou.
Seguro interrompeu de pronto. “Não, isso, desculpe, não”. “Isso não vai passar em claro. Não vai passar em claro, não vai”.
Presidenciais 2026
O líder do Chega disse que Seguro quer fazer-se passar por arauto “que nunca se encontra com ninguém, que é o homem mais independente de todos, mas para além de ter sido secretário-geral do PS, aliás numa altura péssima […] a verdade é que já estivemos juntos e até já falámos de política”.
Seguro replicou: “Não é verdade. Não é capaz de dizer aqui que nunca estivemos juntos e nunca falámos de política. Nunca tivemos nenhum encontro”.
Mas não ficou sem resposta: “Até me disse quais eram as eleições mais fáceis para se serem eleitos”, ripostou Ventura, acrescentando que poderia dizer o local e o nome das testemunhas do alegado encontro.
António José Seguro rematou o tema com um enfático “é falso”.
