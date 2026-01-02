Encontros e almoços. Seguro e Ventura trocam acusações de mentira sobre conversas privadas

André Ventura voltou a insistir que se encontrou com António José Seguro para falar sobre política. O candidato apoiado pelo PS desmentiu a existência desta conversa. No Debate da Rádio, que se realiza esta sexta-feira em Lisboa, Ventura até pormenorizou que Seguro lhe disse qual a eleição em que seria mais fácil ser eleito. A discussão surgiu quando se falava dos poderes do Presidente da República na relação com o Procurador-Geral da República. António José Seguro afirmou: “Nunca estive, nem com o Jorge Pinto, nem com qualquer um destes candidatos, num almoço secreto promovido por um empresário, para discutir as eleições presidenciais ou outras”. Uma referência ao almoço entre André Ventura e Gouveia e Melo promovido por Mário Ferreira, maior acionista da TVI/CNN Portugal, antes das eleições presidenciais. Pouco tempo depois, Ventura assumiu a candidatura ao cargo.

Vídeo: Seguro provoca Gouveia e Melo e Ventura acusa Seguro de mentir quanto a um encontro de ambos

Gouveia e Melo sentiu o toque e disse que aquela era uma “direta para ele”. “Não houve nenhum almoço secreto. Os almoços são privados, não são secretos”, afirmou. “Relativamente aos almoços e aos motivos dos almoços, cada um tem os seus, os meus são conhecer os atores políticos. E fica a resposta dada”, esclareceu. O outro visado, André Ventura, também falou do assunto e não se defendeu. Passou ao ataque. “Foi feita uma questão que era se vai desistir ou não vai desistir. E o doutor António José Seguro decidiu transformar isso numa indireta sobre um almoço entre dois candidatos”, começou por dizer. A seguir, acusou António José Seguro de mentir “várias vezes”. "A última vez mentiu quando disse que nunca estivemos juntos e nunca nos encontramos. Sabe bem que já estivemos e até lhe fica mal dizer que nunca estivemos”, enfatizou. Seguro interrompeu de pronto. “Não, isso, desculpe, não”. “Isso não vai passar em claro. Não vai passar em claro, não vai”.