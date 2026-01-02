Ouvir
Governo confirma que PR pediu "aperfeiçoamento" de três decretos sobre saúde

02 jan, 2026 - 13:27 • Lusa

O Executivo defende que estão em causa mudanças "indispensáveis à melhoria do acesso à saúde dos portugueses" e manifesta disponibilidade para "identificar oportunidades de aperfeiçoamento nas formulações inicialmente aprovadas", para que não fique "tudo na mesma".

O Governo confirmou esta sexta-feira à Lusa que o Presidente da República pediu "o aperfeiçoamento" de três decretos-lei sobre contratação de médicos tarefeiros, centralização regional de urgências e gestão de listas de espera, que "está a analisar".

A "devolução" destes decretos ao executivo PSD/CDS-PP, que os aprovou em Conselho de Ministros em 22 de outubro, foi noticiada por vários órgãos de comunicação social.

Em resposta à agência Lusa, a assessoria da Presidência do Conselho de Ministros confirmou que "o Governo recebeu comunicações do Presidente da República para o aperfeiçoamento de três decretos-lei que aprovariam três das mais importantes reformas na saúde".

"O Governo está a analisar as comunicações do senhor Presidente da República, que se enquadram num habitual diálogo interinstitucional relativo a diplomas do Governo", lê-se na resposta da Presidência do Conselho de Ministros enviada por escrito à Lusa.

O executivo PSD/CDS-PP defende que estão em causa mudanças "indispensáveis à melhoria do acesso à saúde dos portugueses" e manifesta disponibilidade para "identificar oportunidades de aperfeiçoamento nas formulações inicialmente aprovadas", para que não fique "tudo na mesma".

"Não espanta". Fnam critica diplomas da Saúde devolvidos pelo Presidente da República

"Não espanta". Fnam critica diplomas da Saúde devolvidos pelo Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa devolveu três diplomas sem(...)

A Constituição estabelece que o Presidente da República deve promulgar ou vetar os decretos do Governo "no prazo de quarenta dias contados da receção". Em relação a estes três decretos, o "diálogo interinstitucional" de que o Governo deu conta antecede qualquer decisão comunicada por Marcelo Rebelo de Sousa.

Os decretos-lei em causa foram aprovados em Conselho de Ministros em 22 de outubro e apresentados pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em conferência de imprensa, dias depois. Desconhece-se se já houve envio formal para o Palácio de Belém e quando.

O Governo refere que um dos decretos-lei aprova "o modelo de coordenação e centralização regional de serviços de urgência", e outro que cria "o Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia (SINACC), com "complementaridade com oferta social e privada".

O terceiro decreto-lei é sobre o regime de contratação de médicos em regime de prestação de serviços, chamados tarefeiros, para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que de acordo com o Governo permitirá "disciplinar, racionalizar e combater abusos", com "mais justiça e equidade para os médicos com vínculo ao SNS".

