Marcelo manifesta solidariedade às famílias das vítimas portuguesas do acidente na Suíça

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje a sua solidariedade às famílias das vítimas portuguesas do incêndio numa estância de esqui na Suíça, que provocou pelo menos 40 mortes.

"Perante o conhecimento da existência de uma compatriota ferida e a possível ocorrência da morte de outra compatriota, o Presidente da República manifesta a sua solidariedade às suas famílias neste momento tão difícil", escreve Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem publicada no portal da Presidência na Internet.

A cidadã portuguesa ferida no acidente na Suíça e a que está dada como desaparecida pela família são emigrantes, confirmou à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), que alertou que ainda há vítimas por identificar.

Emídio Sousa explicou à agência Lusa que a cidadã portuguesa ferida – que está internada no hospital suíço em Sion – é emigrante na Suíça, mas tem origens em Mirandela, na junta de freguesia de Vale de Telhas, no distrito de Bragança.

O incêndio mortal que devastou um bar na estação de esqui suíça de Crans-Montana, no cantão de Valais (sudoeste), causou, até ao momento, 40 mortes e 119 feridos.