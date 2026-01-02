Ouvir
Presidenciais 2026. O que disse cada candidato sobre conflitos de interesse?

02 jan, 2026 - 11:53 • João Carlos Malta

A maioria dos candidatos disse não ter conflitos de interesse que os retire da discussão de determinados assuntos. Marques Mendes foi o que detalhou mais, mas no final Gouveia e Melo quis deixar-lhe uma bicada sobre o trabalho como advogado.

Candidatos presidenciais já recusaram negócios por conflitos de interesse?

Marques Mendes disse ter tido convites para o setor privado e do Estado, durante “os 18 anos fora da política”, mas que não aceitou. Foi o candidato que mais tempo passou a explicar alegados conflitos de interesse, no Debate da Rádio, que se realizou esta sexta-feira em Lisboa — até porque foi quem esteve debaixo de fogo de Gouveia e Melo, que o tem acusado de opacidade.

O candidato apoiado pelo PSD disse ter recusado convites “não para negócios”, mas para cargos públicos e privados.

“Nos últimos 18 anos, eu estive fora da vida política ativa. Dezoito anos. Não tive cargo político nenhum, a não ser conselheiro de Estado durante alguns desses anos, o que não é propriamente visto como um cargo político”, disse, o que mereceu discordância de outros candidatos, como António José Seguro.

Mendes acrescentou que no exercício da atividade de advocacia, que foi a atividade que teve também antes de entrar na vida política durante 28 anos, "nunca" teve "um problema com a Ordem dos Advogados, o que significa ausência de conflito de interesses e, por outro lado, transparência”.

No repique e sem se dirigir a Marques Mendes, Gouveia e Melo afirmou que “o tráfico de influências é uma coisa que não deve existir. É a democracia portuguesa”.

Candidatos presidenciais já recusaram negócios por conflitos de interesse?

“E a advocacia é uma profissão que obriga a estar inscrito na Ordem dos Advogados”, acrescentou.

Catarina Martins, candidata apoiada pelo BE, declarou que já recusou “reuniões com outros Estados e com embaixadas, nomeadamente com Estados que ofendem os direitos humanos”.

Já Seguro disse levar este tema tão a sério que, desde que anunciou a candidatura e a formalizou, recusou "um convite de uma empresa para ir assistir a um jogo de futebol”.

“Levo a este rigor o compromisso ético de um candidato a Presidente da República”, sublinhou.

Estado da Justiça, dissolução do Parlamento e transparência. O que defenderam os candidatos presidenciais no Debate da Rádio

Candidatos recusam mandato único e acham que é ced(...)

Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto asseguraram também a ausência de conflitos e o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal disse até que cessou a atividade empresarial ao entrar para a política em 2019.

Por sua vez, António Filipe afirmou que “a única coisa" que foi, "além de ser deputado, foi professor”. “E nem as notas negociava com os meus alunos”, assegurou.

Já André Ventura anunciou que o único conflito de interesse que tem é com o Benfica, devido à sua "ligação emocional e também filiada a este clube de futebol”.

O líder do Chega somou-lhe as investigações do Ministério Público: “Tenho investigações contra mim por causa de discurso de ódio e coisas parecidas.” E acrescentou: “Foi tudo arquivado até agora”.

Dissolução do Parlamento após chumbo do Orçamento "não é obrigação"

Dissolução do Parlamento após chumbo do Orçamento "não é obrigação"

No Debate da Rádio, candidatos concordam que o chu(...)

