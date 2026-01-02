Presidenciais. Candidatos divididos sobre enviar tropas portuguesas para a Ucrânia

A maioria dos candidatos às eleições presidenciais demonstrou, no Debate da Rádio que se realizou esta sexta-feira em Lisboa, não estar a favor do envio de tropas portuguesas para a Ucrânia. E quem admite a hipótese apenas o faz num cenário de manutenção da paz, após um acordo entre Putin e Zelensky. Já a hipótese de um referendo futuro para decidir esta matéria foi afastado por quase todos os candidatos com o argumento de que o mesmo seria inconstitucional. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Marques Mendes disse ainda ser cedo para falar do tema, mas ainda assim o envio de homens portugueses apenas poderia acontecer “numa perspetiva de paz, não de guerra”. E nessa altura, afirmou não excluir a possibilidade, mas também não a garantir. André Ventura começou por dizer que se deve “evitar ao máximo ter jovens portugueses na Ucrânia”. “Ninguém quer repetir aquilo que aconteceu a Portugal na Primeira Guerra Mundial, em que uma geração inteira foi destruída por sermos enviados para o centro da Europa para combater”, disse o líder do Chega, mas contrapondo que Portugal deve manter o apoio à Ucrânia, incondicional para vencer a Rússia e para vencer o Putin.

Ainda assim, Ventura não deixou de fazer reparos a Zelensky e à Ucrânia dizendo que Portugal tem o direito de saber para onde vai o dinheiro que envia para aquele país. “Vamos gastar centenas de milhões […] O dinheiro que estamos a enviar para lá, isto é dinheiro dos contribuintes portugueses, dinheiro dos europeus, é usado, basicamente, a sustentar uma clientela política à volta de Zelensky”, considerou. Cotrim discordou de Ventura quando falou do tema. Para o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, este apoio à Ucrânia é incondicional. “Não é incondicional André Ventura, e depois vamos ver se custa dinheiro. Não é incondicional e vamos ver se o Zelensky é corrupto”, justificou. Ao contrário de António Filipe, que não vê que Portugal tenha nenhum interesse nacional na Ucrânia, nem que os compromissos com a NATO obriguem avançar para uma presença militar lusa no terreno, Cotrim acredita que o que se passar em Kiev “é um interesse vital português” porque, no extremo oriental da Europa, há “um tirano com ambições imperialistas” e “temos ameaças híbridas russas diárias”.

Já Gouveia e Melo disse que qualquer força de manutenção de paz corre o risco de ser imediatamente envolvida num conflito. “Eu não sou a favor dessa participação. Eu sou a favor da participação dos acordos de defesa coletiva, que são os acordos da NATO”, sublinhou. António José Seguro assume “se o que nos pedem é que as nossas tropas profissionais vão para ajudar a manter essa paz”, “naturalmente que isso seria um gesto de solidariedade e também de defesa dos nossos interesses, quer como europeus, quer como portugueses”. Também Jorge Pinto abriu a porta para uma participação lusa ao abrigo de uma missão de paz. Quanto a Catarina Martins defendeu que ficou "chocada" com as "promessas vazias" de Luís Montenegro na visita a solo ucraniano. "Se primeiro-ministro queria ser útil agora, o que estava a garantir era que lá chegavam mais geradores e condições de habitação, ainda que provisórias, para garantir que aqueles quatro milhões de pessoas aguentam o frio do Inverno. Isso era um contributo que Portugal podia fazer já", concluiu. Lajes e rever o acordo com os Estados Unidos Sobre a necessidade renovar as garantias com os EUA sobre a gestão territorial da base das Lajes, André Ventura acredita que “mais do que renovar as garantias [dos EUA]”, “temos de garantir as condições” daquele local porque “está em degradação contínua”.

