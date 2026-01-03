Ataque à Venezuela. Candidatos presidenciais sublinham "ilegalidade", Mendes diz que "ainda é cedo"

[em atualização]

O candidato presidencial Marques Mendes diz que "ainda é muito cedo" para avaliar a “natureza da intervenção dos Estados Unidos”

Em declarações aos jornalistas, em Lisboa, Marques Mendes pede cautela porque não se sabe o que vai acontecer nos próximos dias no país, se haverá queda do regime pacífica ou se poderá haver conflito interno.

“Acho que é muito cedo, ainda há pouca informação, é muito cedo para estabelecer uma conclusão e um catálogo sobre a natureza da intervenção americana. É mais ou menos óbvio que esta intervenção não segue o direito internacional, e eu prefiro mudanças pela via pacífica do que pela via violenta, mas os Estados Unidos há muito tempo que indiciavam uma intervenção desta natureza. Não estamos a dizer se concordamos, mas indiciavam uma intervenção desta natureza”, disse.

“Em qualquer circunstância, é tudo neste momento ainda muito incerto. O que é que vai acontecer? Uma mudança de presidente? Uma mudança de regime? Uma revolta dentro da Venezuela? O que é que vai acontecer? Ainda ninguém sabe”, rematou o candidato.

Para Marques Mendes, a preocupação central é a comunidade portuguesa. O candidato diz que pelos contatos que fez a comunidade está bem e tranquila. “Como nós sabemos, a comunidade nunca apreciou muito o regime de Maduro. E que a comunidade, digamos assim, está ansiosa, mas não está angustiada com a situação. E, portanto, neste momento não se justifica qualquer tipo de intervenção em concreto. Mas convém acompanhar porque ninguém sabe."

Na ação de campanha no mercado de Benfica, Marques Mendes teve ao seu lado o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, e vários militantes do PSD.

Portugal deve condenar

A candidata presidencial Catarina Martins defendeu este sábado que Portugal “não precisa de ficar à espera da Europa” para condenar de forma inequívoca o ataque realizado pelos Estados Unidos na Venezuela, que considerou representar um perigo global.

“Portugal não precisa de ficar à espera da Europa para condenar uma operação que viola o direito internacional e que aumenta o risco de guerra global”, defendeu a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao mercado de Olhão, Catarina Martins começou por expressar solidariedade com a população da Venezuela e preocupação, em particular, com a comunidade portuguesa, defendendo a necessidade de assegurar “que todos os meios estão a ser usados” para a sua salvaguarda.

Por outro lado, acrescentou que, enquanto Presidente da República, a sua segunda palavra sobre o ataque realizado hoje pelos Estados Unidos em Caracas seria de “condenação inequívoca”.

“Assim como nós não aceitamos que Vladimir Putin diga que vai fazer uma operação especial porque quer ficar com riquezas da Ucrânia, também não podemos aceitar que Donald Trump diga que quer ficar com o petróleo da Venezuela e, por isso, entra pelo país adentro. Isto é semear a guerra global”, sublinhou.

Afirmando que já passaram “bastantes horas”, a candidata disse esperar, em breve, “uma posição clara de condenação” tanto de Portugal, como da União Europeia.

"Ilegítimo"

O candidato Gouveia e Melo considera ilegítima a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, apesar das dúvidas sobre a democracia do Governo de Caracas, e alertou para os riscos da nova conjuntura internacional.

Estas posições foram transmitidas aos jornalistas por Henrique Gouveia e Melo na Feira de Monte Abraão, em Sintra, após ter sido confrontado com o “ataque em larga escala” ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que resultou na captura do chefe de Estado venezuelano, Nicolas Maduro.

Para o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, em termos de cumprimento das regras internacionais, a intervenção militar norte-americana na Venezuela “é ilegítima”.

“É preocupante que países invadam a soberania de outros e que se resolvam, através da força, determinadas situações”, salientou.

Na perspetiva do candidato presidencial, em termos de cumprimento dos tratados internacionais, a operação norte-americana pode legitimar, mesmo que indiretamente, a invasão da Ucrânia pela Rússia.

“O Governo da Venezuela não cumpria também os requisitos da democracia, mas isso não significa que haja o direito de começarmos a intervir por isto ou por aquilo na soberania dos outros países. O que está a partir de agora em jogo é, de alguma forma, a legitimação também, indireta, da 'Operação Z' da Federação Russa. Nós, o Ocidente, dissemos que era uma coisa que contrariava as regras internacionais e que era ilegítima. Portanto, o mínimo que devíamos fazer era não fazer o mesmo tipo de operações”, sublinhou, durante a manhã em Monte Abraão.

Mais tarde, e depois de visitar os Bombeiros Voluntários de Colares, Gouveia e Melo adiantou ter conversado telefonicamente com uma portuguesa na Venezuela, que o terá informado de uma “situação aparentemente calma”. “Os portugueses não querem vir, [já que] estão muito bem integrados na sociedade”, sublinhou.

O almirante na reserva acrescentou que os aliados de Nicolas Maduro não “parecem” estar a conseguir mobilizar a população – e, por isso, o candidato presidencial disse acreditar que tudo não passará de uma “crise rápida".

“Parece que a população não vai alinhar nessa revolta contra a operação dos Estados Unidos. Por isso, julgo que esta crise vai ser uma crise rápida, apesar de todas as questões internacionais”, afirmou, acrescentando, contudo, que os Estados Unidos estarão a “levantar problemas legais internacionais” se levarem adiante a intenção de julgar Nicolas Maduro.

"Ilegal"

O candidato presidencial Jorge Pinto pediu ao Governo português que não apoie o que considera ter sido um “ataque ilegal” dos Estados Unidos à Venezuela e mostrou-se preocupado com a população portuguesa no país.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Mercado da Graça, em Ponta Delgada, Pinto defendeu que, “independentemente do que se possa achar sobre Maduro e o seu regime“, o “que está em causa é um ataque ilegal ao direito internacional que deve preocupar a todos”.

“Espero bem que do lado português, do lado europeu, da NATO, não haja qualquer apoio a este ataque. Hoje é a Venezuela, quem será amanhã? O que acontece se amanhã quem for atacado for, por exemplo, a Gronelândia? O que dirão os outros países? Acredito na defesa do direito internacional em qualquer parte do planeta. Não acredito em bons ou maus imperialismos, em boas ou más agressões”, disse o candidato à Presidência da República apoiado pelo Livre, em declarações captadas pelas televisões.

Jorge Pinto manifestou também a sua preocupação com a população portuguesa e luso-descendente no país e reforçou que está em causa uma “agressão ilegal em todos os seus sentidos”, em relação à qual os políticos portugueses devem ser “muito claros” no seu repúdio.

Proteção para os portugueses

Por sua vez, o candidato João Cotrim Figueiredo disse esperar que os portugueses que estão na Venezuela estejam a ser apoiados e protegidos, depois da intervenção militar dos Estados Unidos.

“A comunidade portuguesa na Venezuela deve ser protegida, portanto, espero que os serviços diplomáticos portugueses, incluindo a Presidência da República, estejam já em campo para assegurar todo o apoio que seja necessário aos portugueses que ainda estão na Venezuela e aos portugueses que, agora, possam ter a ideia de regressar à Venezuela depois de um exílio forçado nos últimos anos”, afirmou o candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal, no final de uma visita ao Mercado de Loulé.

O também eurodeputado considerou que qualquer infração ao direito internacional é, por si só, criticável, acrescentando que a ação militar dos Estados Unidos não foi precedida por qualquer consulta com nenhum aliado ou instituição multilateral.

“Mas, ao mesmo tempo, também dizer que a comunidade internacional não soube lidar com uma ditadura na Venezuela que há demasiado tempo oprime o povo venezuelano e usurpou as eleições de há dois anos”, referiu.

Cotrim Figueiredo espera que rapidamente se estabeleça a normalidade naquele país e que o povo venezuelano tenha a oportunidade de expressar a sua opinião livre quanto ao futuro que deseja ter e que isso corresponda a um período de paz e de prosperidade.