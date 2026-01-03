Maduro capturado, futuro da Venezuela em aberto: as reações em Portugal

03 jan, 2026 - 18:50 • Filipa Ribeiro , Fábio Monteiro , Manuela Pires , Diogo Camilo Lusa
[Em atualização.]
O dirigente socialista Francisco Assis considerou “absolutamente inadmissível” a intenção dos Estados Unidos de “governar” a Venezuela após a operação militar que levou à detenção de Nicolás Maduro.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
“Estamos a regressar a uma época histórica que pensávamos completamente ultrapassada. Não faz qualquer sentido, viola todas as regras elementares, constitui uma má mensagem para o mundo, cria um atrito entre o mundo ocidental e as restantes partes do mundo que é altamente negativa, nomeadamente para nós, europeus”, afirmou.
Assis defendeu que a atitude dos Estados Unidos representa uma violação grosseira da legalidade internacional e constitui um erro estratégico, por gerar instabilidade global.
Apesar de reconhecer que Maduro “não tinha legitimidade”, por considerar as últimas eleições “uma autêntica farsa”, o responsável pelas Relações Internacionais do PS sublinhou: “Não é por esta via ilegítima que se vai agora resolver um problema de ilegitimidade do governo da Venezuela.”
Assis apelou a uma resposta clara da União Europeia: “Temos a obrigação de dizer claramente que não concordamos com este tipo de atuação.”
O primeiro-ministro Luís Montenegro reuniu-se este sábado com o Presidente da República e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.
O Governo está a acompanhar a situação “com atenção particular à segurança e ao bem-estar da nossa comunidade” na Venezuela.
“A Embaixada de Portugal em Caracas e a rede consular no país estão plenamente mobilizadas para acompanhar os nossos concidadãos”, afirmou, numa publicação nas redes sociais.
Montenegro salientou que Portugal não reconheceu os resultados das eleições de 2024, e assinalou as garantias do Presidente norte-americano.
“Tomamos nota das declarações e garantias do Presidente Donald Trump e constatamos o papel dos EUA na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela com a maior brevidade possível”, escreveu o chefe de Governo, sem se pronunciar diretamente sobre a legalidade da intervenção.
Venezuela
Trump confirmou que os EUA capturaram Maduro com “(...)
A candidata presidencial Catarina Martins considerou o plano norte-americano para a Venezuela “de uma gravidade inédita” e apelou à condenação veemente por parte da comunidade internacional.
“Se a comunidade internacional não condenar veementemente o plano de Donald Trump e não reagir, estará a dizer que em qualquer ponto do mundo todas as ocupações são legitimadas”, afirmou.
Apesar de reconhecer que o regime de Nicolás Maduro “era muito desfeito”, defendeu que “nada disso legitima o que Donald Trump está a anunciar”.
O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, reagiu com entusiasmo à detenção de Nicolás Maduro.
“Devemos celebrar que um criminoso seja preso e que um ditador seja preso. Nós temos que ter menos ditadores no mundo”, afirmou, à entrada de um jantar-comício em Albufeira.
Ventura preferiria que fosse a justiça venezuelana a agir, mas classificou Maduro como “traficante de droga, assassino e terrorista”, defendendo que deve ser “julgado, condenado e passar na prisão o tempo que tiver que passar”.
Alertou ainda para a importância do envolvimento português na fase seguinte, dada a presença de uma comunidade luso-venezuelana significativa: “Portugal deve garantir que o destino da Venezuela é deixado aos venezuelanos.”
Questionado sobre uma eventual violação do direito internacional, considerou que “não haveria outra alternativa”.
Operação Determinação Total
Trump anunciou que os EUA vão controlar a Venezuel(...)
O candidato presidencial Luís Marques Mendes pediu prudência e contenção a todos os que se pronunciam publicamente sobre a situação na Venezuela, alertando para a incerteza do momento político no país.
“Tudo o que está a acontecer na Venezuela é ainda muito incerto, cheio de dúvidas, com mais perguntas do que respostas”, afirmou, numa sessão no Instituto Politécnico de Viseu.
O candidato apoiado por PSD e CDS-PP evitou classificar a intervenção norte-americana, mas sublinhou que “o futuro dos venezuelanos tem de ser decidido pelos venezuelanos em liberdade, em democracia, sem limitações e sem condicionamentos”.
O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo afirmou este sábado, em Óbidos, que o futuro da Venezuela deve ser decidido pela sua população, afastando a ideia de que os Estados Unidos possam assumir esse papel.
Questionado sobre a transição de poder anunciada por Donald Trump, o almirante frisou que confia na democracia americana e rejeita cenários de instabilidade internacional.
“A administração de Trump não é só o senhor Trump, os Estados Unidos são uma grande democracia, têm outros atores políticos dentro dos próprios Estados Unidos”, afirmou.
“Julgo que está fora de causa que os Estados Unidos possam ser, a partir de agora, um fator de instabilidade internacional e um agressor internacional. Isso, para mim, não me parece ser o futuro.”
Gouveia e Melo sublinhou que cabe exclusivamente aos venezuelanos decidir o rumo do seu país: “O futuro da Venezuela terá que passar pela própria população da Venezuela, não faz sentido ser de outra forma.”