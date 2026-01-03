Maduro capturado, futuro da Venezuela em aberto: as reações em Portugal

[Em atualização.] O dirigente socialista Francisco Assis considerou “absolutamente inadmissível” a intenção dos Estados Unidos de “governar” a Venezuela após a operação militar que levou à detenção de Nicolás Maduro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Estamos a regressar a uma época histórica que pensávamos completamente ultrapassada. Não faz qualquer sentido, viola todas as regras elementares, constitui uma má mensagem para o mundo, cria um atrito entre o mundo ocidental e as restantes partes do mundo que é altamente negativa, nomeadamente para nós, europeus”, afirmou. Assis defendeu que a atitude dos Estados Unidos representa uma violação grosseira da legalidade internacional e constitui um erro estratégico, por gerar instabilidade global. Apesar de reconhecer que Maduro “não tinha legitimidade”, por considerar as últimas eleições “uma autêntica farsa”, o responsável pelas Relações Internacionais do PS sublinhou: “Não é por esta via ilegítima que se vai agora resolver um problema de ilegitimidade do governo da Venezuela.” Assis apelou a uma resposta clara da União Europeia: “Temos a obrigação de dizer claramente que não concordamos com este tipo de atuação.”

Montenegro focado na comunidade portuguesa e transição estável O primeiro-ministro Luís Montenegro reuniu-se este sábado com o Presidente da República e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. O Governo está a acompanhar a situação “com atenção particular à segurança e ao bem-estar da nossa comunidade” na Venezuela. “A Embaixada de Portugal em Caracas e a rede consular no país estão plenamente mobilizadas para acompanhar os nossos concidadãos”, afirmou, numa publicação nas redes sociais. Montenegro salientou que Portugal não reconheceu os resultados das eleições de 2024, e assinalou as garantias do Presidente norte-americano. “Tomamos nota das declarações e garantias do Presidente Donald Trump e constatamos o papel dos EUA na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela com a maior brevidade possível”, escreveu o chefe de Governo, sem se pronunciar diretamente sobre a legalidade da intervenção.

Catarina Martins. Legitimização da força como regra internacional A candidata presidencial Catarina Martins considerou o plano norte-americano para a Venezuela “de uma gravidade inédita” e apelou à condenação veemente por parte da comunidade internacional. “Se a comunidade internacional não condenar veementemente o plano de Donald Trump e não reagir, estará a dizer que em qualquer ponto do mundo todas as ocupações são legitimadas”, afirmou. Apesar de reconhecer que o regime de Nicolás Maduro “era muito desfeito”, defendeu que “nada disso legitima o que Donald Trump está a anunciar”. Chega. Prisão de Maduro “é para celebrar” O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, reagiu com entusiasmo à detenção de Nicolás Maduro. “Devemos celebrar que um criminoso seja preso e que um ditador seja preso. Nós temos que ter menos ditadores no mundo”, afirmou, à entrada de um jantar-comício em Albufeira. Ventura preferiria que fosse a justiça venezuelana a agir, mas classificou Maduro como “traficante de droga, assassino e terrorista”, defendendo que deve ser “julgado, condenado e passar na prisão o tempo que tiver que passar”. Alertou ainda para a importância do envolvimento português na fase seguinte, dada a presença de uma comunidade luso-venezuelana significativa: “Portugal deve garantir que o destino da Venezuela é deixado aos venezuelanos.” Questionado sobre uma eventual violação do direito internacional, considerou que “não haveria outra alternativa”.