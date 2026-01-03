Maduro capturado, futuro da Venezuela em aberto: as reações em Portugal

03 jan, 2026 - 18:50 • Filipa Ribeiro , Fábio Monteiro , Manuela Pires , Diogo Camilo Lusa
O dirigente socialista Francisco Assis considerou “absolutamente inadmissível” a intenção dos Estados Unidos de “governar” a Venezuela após a operação militar que levou à detenção de Nicolás Maduro.
“Estamos a regressar a uma época histórica que pensávamos completamente ultrapassada. Não faz qualquer sentido, viola todas as regras elementares, constitui uma má mensagem para o mundo, cria um atrito entre o mundo ocidental e as restantes partes do mundo que é altamente negativa, nomeadamente para nós, europeus”, afirmou.
Assis defendeu que a atitude dos Estados Unidos representa uma violação grosseira da legalidade internacional e constitui um erro estratégico, por gerar instabilidade global.
Apesar de reconhecer que Maduro “não tinha legitimidade”, por considerar as últimas eleições “uma autêntica farsa”, o responsável pelas Relações Internacionais do PS sublinhou: “Não é por esta via ilegítima que se vai agora resolver um problema de ilegitimidade do governo da Venezuela.”
Assis apelou a uma resposta clara da União Europeia: “Temos a obrigação de dizer claramente que não concordamos com este tipo de atuação.”
O primeiro-ministro Luís Montenegro reuniu-se este sábado com o Presidente da República e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.
O Governo está a acompanhar a situação “com atenção particular à segurança e ao bem-estar da nossa comunidade” na Venezuela.
“A Embaixada de Portugal em Caracas e a rede consular no país estão plenamente mobilizadas para acompanhar os nossos concidadãos”, afirmou, numa publicação nas redes sociais.
Montenegro salientou que Portugal não reconheceu os resultados das eleições de 2024, e assinalou as garantias do Presidente norte-americano.
“Tomamos nota das declarações e garantias do Presidente Donald Trump e constatamos o papel dos EUA na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela com a maior brevidade possível”, escreveu o chefe de Governo, sem se pronunciar diretamente sobre a legalidade da intervenção.
Venezuela
A candidata presidencial Catarina Martins considerou o plano norte-americano para a Venezuela “de uma gravidade inédita” e apelou à condenação veemente por parte da comunidade internacional.
“Se a comunidade internacional não condenar veementemente o plano de Donald Trump e não reagir, estará a dizer que em qualquer ponto do mundo todas as ocupações são legitimadas”, afirmou.
Apesar de reconhecer que o regime de Nicolás Maduro “era muito desfeito”, defendeu que “nada disso legitima o que Donald Trump está a anunciar”.
O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, reagiu com entusiasmo à detenção de Nicolás Maduro.
“Devemos celebrar que um criminoso seja preso e que um ditador seja preso. Nós temos que ter menos ditadores no mundo”, afirmou, à entrada de um jantar-comício em Albufeira.
Ventura preferiria que fosse a justiça venezuelana a agir, mas classificou Maduro como “traficante de droga, assassino e terrorista”, defendendo que deve ser “julgado, condenado e passar na prisão o tempo que tiver que passar”.
Alertou ainda para a importância do envolvimento português na fase seguinte, dada a presença de uma comunidade luso-venezuelana significativa: “Portugal deve garantir que o destino da Venezuela é deixado aos venezuelanos.”
Questionado sobre uma eventual violação do direito internacional, considerou que “não haveria outra alternativa”.
Operação Determinação Total
O candidato presidencial Luís Marques Mendes pediu prudência e contenção a todos os que se pronunciam publicamente sobre a situação na Venezuela, alertando para a incerteza do momento político no país.
“Tudo o que está a acontecer na Venezuela é ainda muito incerto, cheio de dúvidas, com mais perguntas do que respostas”, afirmou, numa sessão no Instituto Politécnico de Viseu.
O candidato apoiado por PSD e CDS-PP evitou classificar a intervenção norte-americana, mas sublinhou que “o futuro dos venezuelanos tem de ser decidido pelos venezuelanos em liberdade, em democracia, sem limitações e sem condicionamentos”.