“Não me obriguem a decidir”: Mendes apela a Marcelo e Montenegro para resolver urgência de obstetrícia em Setúbal

Marques Mendes considera que o tempo dos diagnósticos já passou e que agora é necessário começar a apresentar resultados em todas as áreas. No discurso feito no comício em Viseu, o candidato à Presidência da República, apoiado pelo PSD e pelo CDS, falou dos decretos que Marcelo Rebelo de Sousa devolveu ao Governo, apelando a que este não “empate” e tome uma decisão rapidamente.

“Há um tempo para ter diagnósticos e há um tempo para exigir resultados. E este é o tempo para exigir resultados em todas as áreas”, avisou Marques Mendes, dando o exemplo dos decretos que Marcelo Rebelo de Sousa devolveu ao Governo na área da saúde.

O candidato à Presidência da República não questiona a decisão do Presidente, mas defende que os diplomas do Governo vão resolver o problema das urgências na Península de Setúbal.

“Eu queria fazer um apelo ao Governo e ao Presidente da República. Se há problemas de aperfeiçoamento nesse diploma, resolvam rapidamente. Mas não empatem durante muito tempo uma decisão sobre essa matéria, porque ela é absolutamente essencial para milhares de pessoas e para milhares de mulheres na Península de Setúbal”, apelou Marques Mendes.

O candidato estabeleceu mesmo um prazo de três meses para que a situação fique resolvida.

“Não me obriguem a que uma das primeiras decisões no dia 9 de março, tomando posse de Presidente da República, tenha que ser essa decisão. Eu espero que decidam antes”, referiu o candidato apoiado pelo PSD.

No comício em Viseu, que decorreu no auditório do Instituto Politécnico, ficou para o mandatário nacional, Rui Moreira, o papel de dirigir críticas aos adversários, afirmando que o país precisa de um “Presidente da República corajoso e previsível e não de alguém que seja um caudilho, um diletante e um indeciso”.

O antigo presidente da Câmara do Porto criticou ainda quem pede aos eleitores que não coloquem os ovos todos no mesmo cesto, contrapondo que o ovo é frágil e precisa de quem cuide dele.