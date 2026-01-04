Ouvir
Carlos Moedas convoca reunião sobre segurança em Lisboa

04 jan, 2026 - 17:37 • Fábio Monteiro

Carlos Moedas convocou uma reunião do Conselho de Segurança Municipal para segunda-feira. A decisão surge após a PSP ter identificado cerca de 30 pessoas na sequência de disparos com armas proibidas em Lisboa.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, convocou para segunda-feira uma reunião do Conselho de Segurança Municipal, com o objetivo de avaliar situações recentes consideradas sensíveis relacionadas com a segurança na cidade.

A convocatória surge na sequência de um incidente em Lisboa, em que a Polícia de Segurança Pública identificou cerca de 30 pessoas após disparos com armas proibidas.

Na manhã desde domingo, a PSP voltou a realizar uma operação de prevenção criminal no bairro Alfredo Bensaúde, nos Olivais.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o teor da reunião ou eventuais medidas a adotar.

