Carlos Moedas convoca reunião sobre segurança em Lisboa

04 jan, 2026 - 17:37 • Fábio Monteiro
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, convocou para segunda-feira uma reunião do Conselho de Segurança Municipal, com o objetivo de avaliar situações recentes consideradas sensíveis relacionadas com a segurança na cidade.
A convocatória surge na sequência de um incidente em Lisboa, em que a Polícia de Segurança Pública identificou cerca de 30 pessoas após disparos com armas proibidas.
Na manhã desde domingo, a PSP voltou a realizar uma operação de prevenção criminal no bairro Alfredo Bensaúde, nos Olivais.
Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o teor da reunião ou eventuais medidas a adotar.