Carneiro, Medina, Duarte Cordeiro e Alexandra Leitão na comissão de honra de Seguro

Os ex-ministros do PS, Fernando Medina, Duarte Cordeiro e Alexandra Leitão fazem parte da comissão de honra da candidatura de António José Seguro à Presidência.

Os nomes foram divulgados este domingo durante uma ação de campanha num hotel no centro de Lisboa e que contou com diversos nomes ligados ao antigo líder do PS. Seguro consegue, assim, integrar na sua candidatura nomes que estiveram ligados ao costismo, como os ex-ministros das Finanças e do Ambiente.

Seguro, que tem dito que esta é uma candidatura apartidária, consegue ainda incluir na comissão de honra o próprio secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que esteve presente na sessão e anunciou aos jornalistas que irá participar de novo na campanha presidencial no próximo fim de semana, em Guimarães.

Também a a ex-ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, está na comissão de honra de Seguro, da qual faz ainda parte o presidente da Associação 25 de abril, Vasco Lourenço, que esteve presente na sessão, e a antiga dirigente do PS e ex-diplomata Ana Gomes.

A apresentação da comissão de honra contou com muitos dos antigos apoiantes de Seguro dos tempos em que era líder do PS. É o exemplo do antigo secretário-geral da UGT, João Proença, o antigo chefe de gabinete, Miguel Ginestal, o ex-deputado e diretor geral da WL Partners António Galamba, um dos homens mais próximos do candidato presidencial.

No discurso que durou cerca de meia hora, Seguro insistiu na necessidade do "voto útil" da esquerda na sua candidatura, ao mesmo tempo que garantiu que, se for eleito, não será um Presidente de "fação", anunciando ainda que vai apostar no regresso das "presidências abertas" celebrizadas por Mário Soares.

O antigo líder do PS defendeu ainda que o país "precisa de consensos" e de soluções que "não se esgotem num único ciclo político", dizendo-se contra a "cultura do imediatismo".







