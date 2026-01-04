Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PRESIDENCIAIS 2026

Carneiro, Medina, Duarte Cordeiro e Alexandra Leitão na comissão de honra de Seguro

04 jan, 2026 - 17:17 • Susana Madureira Martins

Grande parte do segurismo presente na apresentação da comissão de honra do candidato presidencial.

A+ / A-

Os ex-ministros do PS, Fernando Medina, Duarte Cordeiro e Alexandra Leitão fazem parte da comissão de honra da candidatura de António José Seguro à Presidência.

Os nomes foram divulgados este domingo durante uma ação de campanha num hotel no centro de Lisboa e que contou com diversos nomes ligados ao antigo líder do PS. Seguro consegue, assim, integrar na sua candidatura nomes que estiveram ligados ao costismo, como os ex-ministros das Finanças e do Ambiente.

Seguro, que tem dito que esta é uma candidatura apartidária, consegue ainda incluir na comissão de honra o próprio secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que esteve presente na sessão e anunciou aos jornalistas que irá participar de novo na campanha presidencial no próximo fim de semana, em Guimarães.

Também a a ex-ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, está na comissão de honra de Seguro, da qual faz ainda parte o presidente da Associação 25 de abril, Vasco Lourenço, que esteve presente na sessão, e a antiga dirigente do PS e ex-diplomata Ana Gomes.

A apresentação da comissão de honra contou com muitos dos antigos apoiantes de Seguro dos tempos em que era líder do PS. É o exemplo do antigo secretário-geral da UGT, João Proença, o antigo chefe de gabinete, Miguel Ginestal, o ex-deputado e diretor geral da WL Partners António Galamba, um dos homens mais próximos do candidato presidencial.

No discurso que durou cerca de meia hora, Seguro insistiu na necessidade do "voto útil" da esquerda na sua candidatura, ao mesmo tempo que garantiu que, se for eleito, não será um Presidente de "fação", anunciando ainda que vai apostar no regresso das "presidências abertas" celebrizadas por Mário Soares.

O antigo líder do PS defendeu ainda que o país "precisa de consensos" e de soluções que "não se esgotem num único ciclo político", dizendo-se contra a "cultura do imediatismo".



Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer