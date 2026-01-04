Ouvir
Cotrim de Figueiredo recusa escolta policial recomendada por serviços secretos

04 jan, 2026 - 00:20 • Diogo Camilo

Candidato presidencial revelou que lhe foi colocada à disposição uma equipa do Corpo de Segurança Pessoal da PSP, após "notícias vindas a público recentemente" e uma avaliação de risco do SIS.

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo anunciou que rejeitou uma escolta permanente da polícia durante a campanha presidencial para as eleições de 18 de janeiro, que lhe foi colocada à disposição por recomendação dos serviços secretos portugueses.

A recomendação surgiu face a "notícias vindas a público recentemente", revelou em comunicado nas redes sociais, e aconteceu após "avaliação de risco" realizada pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) no âmbito do período eleitoral, tendo sido colocada à disposição uma equipa do Corpo de Segurança Pessoal da PSP.

"Ainda que vá manter contacto regular com as autoridades competentes (...), entendi declinar ter escolta permanente durante a campanha que terá início amanhã", escreve o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, indicando que a escolta tinha como objetivo "acautelar ameaças" à sua segurança e à da sua equipa de campanha.

