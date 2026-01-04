Cotrim. “Quem chegar em último é uma batata-mole”

“Cada um veio um pouco ao seu ritmo, sendo que quem veio à frente, o candidato neste caso, tentava impor um ritmo suficientemente forte que puxasse pelos outros, mas não tão forte que deixasse os outros para trás.” A frase estava bem decorada e saiu à primeira pergunta dos jornalistas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Dois quilómetros e 600 metros antes estamos na zona das Docas de Lisboa. Cotrim de Figueiredo puxa do megafone e encoraja as dezenas presentes. “Quem chegar em último é uma batata mole, encontramo-nos no Palácio de Belém que vou lá buscar as chaves”. No total foram 17 minutos desta corrida. Estacionados os apoiantes à frente da residência oficial do Presidente da República, é tempo de prestar as primeiras declarações durante a campanha oficial. “Não ir à segunda volta, para mim, é uma derrota e uma derrota que assumirei pessoalmente na hora - mas não vai acontecer”. Com a confiança a crescer, garante, a cada dia que passa, Cotrim quer ser visto como a única alternativa realista para efetivar as mudanças que acha necessárias: “O estado atual do país não está a dar respostas não só aos problemas das pessoas hoje, mas sobretudo às oportunidades que querem ter amanhã”. O exercício físico deste Domingo de manhã, na plana zona ribeirinha da capital, não teve obstáculos pelo meio. Até o tempo, com sol, ajudou. É o mote para a lição seguinte: “A vida nunca corresponde exatamente a uma corrida sem obstáculos, quero que os portugueses estejam preparados para aquilo que aí vem e não achem que fazer mais do mesmo ou ficar parados é sinónimo de segurança ou de sucesso”.

A captura de Nicolás Maduro domina, naturalmente, as maiores atenções mediáticas a nível mundial, não escapando por isso a esta campanha. Cotrim diz que não apreciou o “exibicionismo” norte-americano, mas também não vai “defender Maduro, nem a sua privacidade, passados os anos de opressão a que sujeitou o povo venezuelano”. E critica também algumas reações internacionais de “uma série de outros autocratas” que atacaram “esta atuação dos americanos na Venezuela e ficaram calados quando a Rússia invadiu a Ucrânia”. A Portugal deixa avisos: “De facto há uma violação grosseira do Direito internacional para depor um ditador que a comunidade internacional não conseguiu depor pelos meios diplomáticos e políticos normais, portanto há aí uma responsabilidade da comunidade internacional; mas as violações de Direito Internacional não são aceitáveis porque é a institucionalização da lei do mais forte, e não sendo Portugal certamente daquilo que se possa chamar do lado dos mais fortes poderá ser objeto, vítima, alvo de ataques e violações similares deste Direito Internacional; é a única forma de garantir que os nossos interesses não são espezinhados”. Como é habitual em períodos eleitorais, o Corpo de Segurança Pessoal da PSP foi colocado à disposição do candidato à presidência. No entanto, avaliados os riscos, João Cotrim de Figueiredo decidiu declinar a oferta, na medida em que “talvez não fosse a utilização mais útil para a sociedade dos recursos escassos da PSP”. O contacto, ainda assim, permanecerá ativo com as autoridades na eventualidade de serem detetadas “outro tipo de ameaças”. E assim se fechou a manhã de campanha liberal.

Antes do encontro marcado para as 16h no Centro de Congressos de Lisboa, chegam as palavras que mais abanam este Domingo. Luís Montenegro, em auxílio a Luís Marques Mendes, dá um puxão de orelhas aos eleitores que estão a pensar votar em António José Seguro ou em João Cotrim de Figueiredo. Segundo o raciocínio do primeiro-ministro, estes votos podem contribuir para que na segunda volta surjam “dois populistas”. Perante tal dialética, Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal, partido que apoia Cotrim, é chamada à colação para defender o candidato: “Montenegro está a fazer uma espécie de apelo ao voto útil para garantir que fica tudo na mesma, com os mesmos de sempre a governar e ainda para mais a fazê-lo através do medo; prefiro apelar ao voto livre, em que as pessoas votem na sua primeira escolha, votem por convicção, com esperança também de que isso lhes permitirá ter um futuro melhor”. Entre elogios à “extraordinária” campanha do antigo presidente dos liberais, a atual líder está “muito confiante de que há uma passagem à segunda volta, se o país se mobilizar, se não se deixar condicionar por esses discursos que no fundo a única coisa que querem é manter o status quo”.