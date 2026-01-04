Marques Mendes no terreno do PSD, com Montenegro e independentes na campanha

Luis Marques Mendes, que tem sido acusado pelos adversários de ser o candidato do Governo, quer mostrar que a sua candidatura é abrangente e, por isso, vai incluir personalidades independentes na campanha oficial.

Fonte da candidatura adianta à Renascença que muitos mandatários distritais não pertencem a qualquer partido, a começar pelo mandatário nacional, Rui Moreira. Há também figuras mais próximas do Partido Socialista, como Eduardo Barroso, mandatário em Lisboa, ou Sobrinho Teixeira, que foi secretário de Estado do Governo de António Costa, mandatário em Bragança.

Marques Mendes inicia esta campanha após duas vitórias da AD nas eleições legislativas e uma vitória nas últimas eleições autárquicas. O antigo líder do PSD aposta na conquista deste eleitorado que votou no PSD e no CDS e, ao mesmo tempo, procura captar o eleitorado jovem. Mendes, que está fora da política há 18 anos, passou pela pré-campanha em várias universidades e definiu os jovens como prioridade, prometendo um lugar no Conselho de Estado.

Mendes, que tem o apoio do PSD e do CDS, conta com a presença de Luís Montenegro na campanha eleitoral e este sábado no mercado de Benfica teve ao seu lado o ministro das finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Fonte da candidatura adianta à Renascença que a campanha terá outras figuras destacadas do PSD, como Leonor Beleza e Manuela Ferreira Leite, ambas apoiantes do antigo ministro de Cavaco Silva.

O mais recente estudo da Universidade Católica revela que apenas um terço dos votantes na AD nas últimas legislativas tenciona votar em Marques Mendes. Sete por cento votaram PS e um por cento votou Chega.

Campanha centrada no Norte e Centro

Marques Mendes foi o primeiro candidato a entrar na corrida a Belém e escolheu Fafe, onde viveu e iniciou a vida política, para anunciar a candidatura, em fevereiro do ano passado. Onze meses depois, inicia a campanha oficial nas Caldas da Rainha, cidade onde reside o candidato apoiado pelo PS, António José Seguro. No dia seguinte, a campanha segue para Espinho, onde mora Luís Montenegro.

Durante as duas semanas de campanha para as eleições presidenciais, Luis Marques Mendes passará por 14 distritos, dois por dia, ficando de fora Castelo Branco, Faro, Bragança e Portalegre, já visitados na pré-campanha.

Além das sessões de esclarecimento, Marques Mendes quer contacto direto com a população e conta com a presença da mulher, Sofia Marques Mendes, que tem mostrado à-vontade no contacto com o público, em particular na rua e nos mercados.

Em Águeda, na tradicional rua dos chapéus de chuva, Marques Mendes falou com toda a gente, entrou em lojas e cafés e confidenciou que um Presidente da República só pode fazer um bom trabalho se ouvir o que as pessoas têm a dizer.

“Acho que nós estamos numa fase da vida em que as pessoas querem falar, querem ser ouvidas e acho que o Presidente da República só é bom se souber ouvir as pessoas, em todas as regiões, em todas as idades, e é isso o que eu faço. Não há melhor forma de decidir do que primeiro saber ouvir”, disse Marques Mendes.

Diariamente, estão planeadas pelo menos três ações de campanha e, segundo fonte da candidatura, Marques Mendes terá momentos de contacto com a população, visitas a instituições e um comício ao final do dia, que a candidatura designa por “sessões de esclarecimento”. Os almoços e jantares-comício também estão previstos, embora em número reduzido e essencialmente ao fim de semana.

Há distritos onde a caravana vai passar mais do que uma vez: Porto terá três paragens, Viana do Castelo duas, e Braga será visitada duas vezes. Em Lisboa, haverá três passagens, bem como duas visitas a Santarém, Aveiro e Leiria.

Em Lisboa, na terça-feira, está previsto um debate na RTP e, na sexta-feira, Luis Marques Mendes, que é conselheiro de Estado, já confirmou que vai participar na reunião, afirmando que serão apenas “três horas a menos na campanha”.

O primeiro dia oficial de campanha começa no mercado das Caldas da Rainha, seguindo-se um almoço-comício na Batalha e, depois, deslocação a Vila Nova de Gaia, onde está previsto contacto com a população e um comício ao final da tarde.

O concelho de Vila Nova de Gaia é agora presidido por Luís Filipe Menezes, social-democrata que derrotou Marques Mendes nas diretas para a liderança do PSD em 2007.