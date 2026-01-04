Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 04 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Marques Mendes no terreno do PSD, com Montenegro e independentes na campanha

04 jan, 2026 - 08:30 • Manuela Pires

Marques Mendes tem o líder do PSD e Primeiro-ministro na campanha, mas a candidatura quer mostrar que é abrangente e que vai para além do PSD e do CDS e por isso há muitas figuras independentes que se vão juntar à campanha ao longo das duas semanas.

A+ / A-

Luis Marques Mendes, que tem sido acusado pelos adversários de ser o candidato do Governo, quer mostrar que a sua candidatura é abrangente e, por isso, vai incluir personalidades independentes na campanha oficial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Fonte da candidatura adianta à Renascença que muitos mandatários distritais não pertencem a qualquer partido, a começar pelo mandatário nacional, Rui Moreira. Há também figuras mais próximas do Partido Socialista, como Eduardo Barroso, mandatário em Lisboa, ou Sobrinho Teixeira, que foi secretário de Estado do Governo de António Costa, mandatário em Bragança.

Marques Mendes inicia esta campanha após duas vitórias da AD nas eleições legislativas e uma vitória nas últimas eleições autárquicas. O antigo líder do PSD aposta na conquista deste eleitorado que votou no PSD e no CDS e, ao mesmo tempo, procura captar o eleitorado jovem. Mendes, que está fora da política há 18 anos, passou pela pré-campanha em várias universidades e definiu os jovens como prioridade, prometendo um lugar no Conselho de Estado.

Mendes, que tem o apoio do PSD e do CDS, conta com a presença de Luís Montenegro na campanha eleitoral e este sábado no mercado de Benfica teve ao seu lado o ministro das finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Fonte da candidatura adianta à Renascença que a campanha terá outras figuras destacadas do PSD, como Leonor Beleza e Manuela Ferreira Leite, ambas apoiantes do antigo ministro de Cavaco Silva.

O mais recente estudo da Universidade Católica revela que apenas um terço dos votantes na AD nas últimas legislativas tenciona votar em Marques Mendes. Sete por cento votaram PS e um por cento votou Chega.

Campanha centrada no Norte e Centro

Marques Mendes foi o primeiro candidato a entrar na corrida a Belém e escolheu Fafe, onde viveu e iniciou a vida política, para anunciar a candidatura, em fevereiro do ano passado. Onze meses depois, inicia a campanha oficial nas Caldas da Rainha, cidade onde reside o candidato apoiado pelo PS, António José Seguro. No dia seguinte, a campanha segue para Espinho, onde mora Luís Montenegro.

Durante as duas semanas de campanha para as eleições presidenciais, Luis Marques Mendes passará por 14 distritos, dois por dia, ficando de fora Castelo Branco, Faro, Bragança e Portalegre, já visitados na pré-campanha.

Além das sessões de esclarecimento, Marques Mendes quer contacto direto com a população e conta com a presença da mulher, Sofia Marques Mendes, que tem mostrado à-vontade no contacto com o público, em particular na rua e nos mercados.

Em Águeda, na tradicional rua dos chapéus de chuva, Marques Mendes falou com toda a gente, entrou em lojas e cafés e confidenciou que um Presidente da República só pode fazer um bom trabalho se ouvir o que as pessoas têm a dizer.

“Acho que nós estamos numa fase da vida em que as pessoas querem falar, querem ser ouvidas e acho que o Presidente da República só é bom se souber ouvir as pessoas, em todas as regiões, em todas as idades, e é isso o que eu faço. Não há melhor forma de decidir do que primeiro saber ouvir”, disse Marques Mendes.

Diariamente, estão planeadas pelo menos três ações de campanha e, segundo fonte da candidatura, Marques Mendes terá momentos de contacto com a população, visitas a instituições e um comício ao final do dia, que a candidatura designa por “sessões de esclarecimento”. Os almoços e jantares-comício também estão previstos, embora em número reduzido e essencialmente ao fim de semana.

Há distritos onde a caravana vai passar mais do que uma vez: Porto terá três paragens, Viana do Castelo duas, e Braga será visitada duas vezes. Em Lisboa, haverá três passagens, bem como duas visitas a Santarém, Aveiro e Leiria.

Em Lisboa, na terça-feira, está previsto um debate na RTP e, na sexta-feira, Luis Marques Mendes, que é conselheiro de Estado, já confirmou que vai participar na reunião, afirmando que serão apenas “três horas a menos na campanha”.

O primeiro dia oficial de campanha começa no mercado das Caldas da Rainha, seguindo-se um almoço-comício na Batalha e, depois, deslocação a Vila Nova de Gaia, onde está previsto contacto com a população e um comício ao final da tarde.

O concelho de Vila Nova de Gaia é agora presidido por Luís Filipe Menezes, social-democrata que derrotou Marques Mendes nas diretas para a liderança do PSD em 2007.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 04 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer