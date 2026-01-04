Montenegro pede a socialistas e liberais voto em Mendes para travar "populistas"

O primeiro dia de campanha oficial de Luís Marques Mendes foi protagonizado por mais dois “Luíses”: o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o antigo adversário na corrida à liderança do PSD, Luís Filipe Menezes.

Ao almoço, Luís Montenegro dramatizou no apelo ao voto e pediu aos eleitores do PS, da Iniciativa Liberal, mas também do PSD, para votarem em Marques Mendes. Perto da hora do jantar, Luís Filipe Menezes passeou com Marques Mendes pelo Cais de Gaia, para mostrar que, apesar das divergências tidas no passado, é possível a união no PSD em torno da candidatura de Marques Mendes.

No arranque da campanha eleitoral, e depois de vários meses em pré-campanha, as sondagens mostram que Henrique Gouveia e Melo, António José Seguro e Cotrim de Figueiredo disputam a segunda volta com Marques Mendes. Luís Montenegro, que quer somar mais uma vitória ao currículo, entrou na campanha com o apelo ao voto útil para evitar uma segunda volta com dois candidatos “populistas” no boletim de voto.

“Votar em Cotrim Figueiredo, votar em António José Seguro não garante a possibilidade de se evitar que haja em Portugal uma segunda volta de umas eleições presidenciais onde possam estar simultaneamente dois populistas”, avisou Montenegro.

O primeiro-ministro não disse nomes, mas Montenegro apontava para André Ventura e Henrique Gouveia e Melo, “que vem de um espaço mais disfarçado ou militarizado”, e, a duas semanas das eleições, não perdeu tempo na dramatização e apelou aos eleitores do “espaço moderado da social-democracia, da democracia cristã, do socialismo moderado, dos liberais” para que Marques Mendes consiga passar à segunda volta das eleições presidenciais.

No almoço que juntou cerca de 600 pessoas, no Expo Salão da Batalha, Luís Montenegro não poupou elogios ao “amigo de longa data” Luís Marques Mendes, que tem experiência política e que, apesar de ser do PSD, já deu provas da sua independência, porque a independência “não se mede pela filiação partidária, mede-se pela capacidade de as pessoas, em atos concretos, poderem demonstrar que têm um pensamento e que são capazes, nesse pensamento, fazer prevalecer o interesse coletivo”.

A presença do primeiro-ministro marcou o primeiro dia de campanha, mas a candidatura quis ainda mostrar que Marques Mendes é capaz de unir em torno da sua candidatura antigos adversários, como Luís Filipe Menezes.

No Cais de Gaia, os dois entram num café e, aos jornalistas, Marques Mendes garante que o apoio de Menezes “dá-me força, mesmo com as divergências, hoje estamos unidos na mesma missão”.

Já o autarca de Gaia diz que essa divergência durou apenas “três meses” e apelou aos eleitores para não se deixarem levar em aventuras:

“Se se concentrarem os votos da razão e os votos do coração naquele que é o candidato que está mais bem preparado para ser Presidente da República, não corremos o risco de atirar o país para uma aventura”, diz Menezes.

O dia terminou com um comício, num espaço de eventos noturnos em Vila Nova de Gaia, onde ficaram muitas cadeiras vazias e com o apelo ao voto na experiência do candidato que, segundo os apoiantes, vai ser capaz de travar um excesso de conflitualidade na vida política.

“Vai ser preciso um Presidente da República que tenha a experiência, a sabedoria política, o conhecimento de olhar para a dispersão atual e fazer dela uma força, fazer dela uma forma de construir a unidade nacional e não ser mais um fator adicional de divisão”, avisou Luís Filipe Menezes.