“Não podemos facilitar”: Montenegro avisa que votar em Seguro e Cotrim ajuda à passagem dos “populistas” à segunda volta

O primeiro-ministro entrou na campanha de Marques Mendes para dizer com todas as letras que o voto em António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo vai facilitar a passagem dos candidatos “populistas” à segunda volta.

Luis Montenegro elogia o “amigo” de longa data e as qualidades do antigo líder do PSD, mas o primeiro-ministro olha para as sondagens e pede aos “liberais e aos socialistas democráticos” que não desperdicem o voto nestas duas candidaturas.

“Votar em Cotrim Figueiredo, votar em António José Seguro não garante a possibilidade de se evitar que haja em Portugal uma segunda volta de umas eleições presidenciais onde possam estar simultaneamente dois populistas” avisou Montenegro.

A ideia foi repetida ao longo do discurso. Montenegro não disse nomes, mas falou em populistas “disfarçados” e do “espaço militarizado” numa alusão a Henrique Gouveia e Melo.

“Nós não podemos facilitar, não podemos distribuir os votos de tal maneira, de que no dia 19, quando acordarmos este espaço político que tem uma grande representação, mas ela está distribuída em tantos candidatos, que depois aqueles que passaram à segunda volta são outros. São os candidatos populistas, sejam os populistas vindos do espaço civil e às vezes mesmo juvenil, sejam os populistas que vêm de um espaço mais disfarçado ou militarizado” avisou o primeiro-ministro.

Luis Montenegro sabe que há muitos militantes do PSD e antigos dirigentes do partido que estão ao lado de Gouveia e Melo e outros tantos inclinam-se para votar no antigo líder da Iniciativa Liberal e daí o apelo feito aos eleitores do “espaço moderado da social-democracia, da democracia cristã, do socialismo moderado, dos liberais” para que Marques Mendes consiga passar à segunda volta das eleições presidenciais.