“Não podemos facilitar”: Montenegro avisa que votar em Seguro e Cotrim ajuda à passagem dos “populistas” à segunda volta

04 jan, 2026 - 15:35 • Manuela Pires
O primeiro-ministro entrou na campanha de Marques Mendes para dizer com todas as letras que o voto em António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo vai facilitar a passagem dos candidatos “populistas” à segunda volta.
Luis Montenegro elogia o “amigo” de longa data e as qualidades do antigo líder do PSD, mas o primeiro-ministro olha para as sondagens e pede aos “liberais e aos socialistas democráticos” que não desperdicem o voto nestas duas candidaturas.
“Votar em Cotrim Figueiredo, votar em António José Seguro não garante a possibilidade de se evitar que haja em Portugal uma segunda volta de umas eleições presidenciais onde possam estar simultaneamente dois populistas” avisou Montenegro.
A ideia foi repetida ao longo do discurso. Montenegro não disse nomes, mas falou em populistas “disfarçados” e do “espaço militarizado” numa alusão a Henrique Gouveia e Melo.
“Nós não podemos facilitar, não podemos distribuir os votos de tal maneira, de que no dia 19, quando acordarmos este espaço político que tem uma grande representação, mas ela está distribuída em tantos candidatos, que depois aqueles que passaram à segunda volta são outros. São os candidatos populistas, sejam os populistas vindos do espaço civil e às vezes mesmo juvenil, sejam os populistas que vêm de um espaço mais disfarçado ou militarizado” avisou o primeiro-ministro.
Luis Montenegro sabe que há muitos militantes do PSD e antigos dirigentes do partido que estão ao lado de Gouveia e Melo e outros tantos inclinam-se para votar no antigo líder da Iniciativa Liberal e daí o apelo feito aos eleitores do “espaço moderado da social-democracia, da democracia cristã, do socialismo moderado, dos liberais” para que Marques Mendes consiga passar à segunda volta das eleições presidenciais.
O primeiro-ministro, que confidenciou que é amigo de Marques Mendes e da família há muitos anos, garantiu que o candidato já deu provas da sua independência e é uma personalidade conhecida dos portugueses e que não mudou de ideias.
“O Dr. Luís Marques Mendes não precisou de acomodar a sua personalidade agora, nos últimos meses, para parecer uma coisa que não é. O Dr. Marques Mendes hoje é o mesmo que era há um ano, há cinco anos, há dez, há vinte ou há trinta anos e os portugueses conhecem esse percurso e conhecem os princípios e os valores que nortearam esse percurso” referiu.
E para quem acusa Marques Mendes de ser o candidato do governo, Luis Montenegro assegura que a independência de um candidato não se mede pela filiação partidária.
“A independência da decisão, não se mede pela filiação partidária nem pelo percurso partidário das pessoas, mede-se pela capacidade das pessoas em atos concretos poderem demonstrar que têm um pensamento e que são capazes, nesse pensamento, fazer prevalecer o interesse coletivo” disse o primeiro-ministro.
Luís Montenegro concluiu destacando algumas qualidades do candidato apoiado pelo PSD: "alguém com experiência" e que pode "ser um árbitro do jogo político, da interdependência dos poderes públicos".