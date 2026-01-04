Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

"Trabalho de sapa": Gouveia e Melo aposta nas ruas e no fenómeno vacinas

04 jan, 2026 - 17:40 • Tomás Anjinho Chagas

Campanha de Gouveia e Melo arrancou em Lisboa com boa adesão das pessoas na Feira do Relógio. Praticamente todos o reconhecem do tempo das vacinas. Almirante aposta em definir-se como o mais equilibrado para o papel de Presidente, mais independente do que Marques Mendes, mais moderado que André Ventura.

A+ / A-

Gouveia e Melo está apostado em estar na rua, com as pessoas que o reconhecem bem do tempo da pandemia. No primeiro dia de campanha oficial para as presidenciais, a caravana do Almirante passou várias horas na rua e em contacto com apoiantes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Com maiores dificuldades em chegar ao eleitorado mais jovem e maior implantação entre os mais velhos, a campanha de Gouveia e Melo aposta na proximidade e em posicionar o Almirante como o candidato com o perfil certo para Belém.

Longa visita à Feira do Relógio

Durante a manhã, a caravana de Gouveia e Melo cumpriu a promessa de estar "com as pessoas". Foi até à Feira do Relógio, em Lisboa, numa ação de campanha que durou cerca de 1h30. Num trabalho de porta-a-porta, o Almirante foi cumprimentando feirantes e clientes, que o reconheciam praticamente todos.

"É aquele militar", dizia um filho para a mãe. A altura de Gouveia e Melo denuncia-o ao longe. As pessoas reconhecem-no da pandemia, da fase das vacinas contra a Covid-19. Goza de notoriedade pública.

No percurso de centenas de metros, houve quem o identificasse como o candidato contra Ventura. Um homem da comunidade cigana lamentou que o líder do Chega vá às feiras “para provocar”. Gouveia e Melo respondeu: "É português, não é? Então estamos todos para o mesmo".

Autoproclamado "candidato da união, contra a divisão", Gouveia e Melo deu apertos de mão, desejou "bom ano" e até recebeu o apoio de um imigrante brasileiro, que o apontou como o homem que vai derrubar André Ventura.

Seguiu-se o almoço de arranque da campanha oficial, no Bairro da Boavista, em Lisboa. A candidatura encheu o pavilhão municipal e serviu cachupa a cerca de 500 pessoas, entre apoiantes e figuras de peso que estão com Gouveia e Melo: Rui Rio, antigo líder do PSD e ex-presidente da Câmara do Porto, Carlos Carreiras, ex-autarca de Cascais, Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, Ângelo Correia, ex-ministro da Administração Interna (Governo de Balsemão, PSD), Correia de Campos, ex-ministro da Saúde (Governos de Guterres e Sócrates, PS) e Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS.

Rui Rio apela ao voto em Gouveia e Melo contra o "populismo" e o "mais do mesmo"

O antigo líder do PSD discursou nesse almoço de lançamento da campanha do Almirante. Perante cerca de 500 pessoas, Rui Rio, que é mandatário nacional de Gouveia e Melo, defendeu que é preciso um voto diferente e não no populismo.

"Temos de acabar com o descontentamento, mas não pode ser com populismo ou com um voto em mais do mesmo", afirmou o antigo líder social-democrata, numa referência indireta a André Ventura, Marques Mendes e António José Seguro.

Rui Rio acrescentou que Gouveia e Melo é o único candidato que "não deve a ninguém" e está verdadeiramente acima dos partidos políticos. "Precisamos dos partidos no parlamento, na vida quotidiana e nas autarquias, mas na Presidência da República precisamos de alguém que não tenha amarras a interesses partidários, nem amarras a interesses individuais ou setoriais".

Lançamento da rampa: o candidato que "não é marioneta" nem "oposição"

Gouveia e Melo terminou o primeiro dia oficial de campanha com um discurso perante o pavilhão cheio, traçando o seu perfil para a Presidência e procurando mostrar-se como o fiel da balança, por oposição aos seus adversários.

O Almirante defendeu que o Presidente deve "puxar" por certas causas e "pressionar" o Governo em temas como a pobreza, a reforma da justiça ou a segurança. Reforçou que estas eleições são uma oportunidade para os portugueses escolherem o "perfil" do Presidente que querem.

"A Presidência não governa, mas pressiona e exige, e garante aos portugueses uma voz, uma voz unida. Não uma voz de um partido, porque o Presidente não é uma marioneta de nenhum partido, nem está lá para fazer oposição a nenhum partido, a nenhum Governo", disse o antigo chefe da Marinha.

Afirmando-se como o candidato da "união contra a divisão", Gouveia e Melo apontou várias áreas em que o país precisa de melhorar e rejeitou a resignação: "Não há nada que nos pare se quisermos avançar".

Aproveitando o seu crédito como coordenador da task force para a vacinação contra a Covid-19, afirmou: "Fizemos um processo de vacinação que foi o melhor do mundo".

Apesar disso, distribuiu o mérito por todos: "Foram os portugueses, unidos", mas não deixou de capitalizar politicamente o momento que o projetou para as luzes da ribalta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer